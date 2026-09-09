¿Queres bailar K-Pop? Un nuevo ciclo de clases comienza hoy

Urban Dance Esquel suma una nueva propuesta a su espacio de formación en danzas urbanas: desde este miércoles 9 de septiembre comenzarán a funcionar nuevos grupos de K-Pop Dance, destinados a niños, niñas y adolescentes.

La convocatoria busca conformar grupos estables de K-Pop, donde sus integrantes puedan aprender, entrenar y crecer juntos a lo largo del año, incorporando coreografías, coordinación, expresión, musicalidad y puesta en escena.

El K-Pop Dance está inspirado en las coreografías de la música pop surcoreana y combina elementos de diferentes estilos de danza urbana y comercial. Se caracteriza especialmente por el trabajo grupal, la sincronización, los cambios de formación, la interpretación, la energía y una marcada identidad escénica.

La actividad es organizada por Urban Dance Esquel, escuela dedicada a la enseñanza y formación en danzas urbanas en nuestra ciudad.

Las clases se desarrollarán todos los miércoles en la Sociedad Italiana, Sáenz Peña 868 (entrada por Tenis), en dos grupos: de 19:00 hs: de 10 a 13 años y de 20:00 hs: de 14 a 17 años.

Cada grupo contará con solo 16 cupos, permitiendo trabajar de manera más personalizada y favorecer la consolidación de un verdadero equipo de K-Pop.

Además, quienes se incorporen tendrán la posibilidad de formar parte del Show de Fin de Año de Urban Dance Esquel, que se realizará en el Estadio Municipal de Esquel, compartiendo escenario junto a los diferentes grupos de la escuela.

Desde Urban Dance Esquel se invita especialmente a niños, niñas y adolescentes de Esquel, Trevelin y zonas aledañas que disfruten del K-Pop, tengan o no experiencia previa en danza, y quieran sumarse a esta nueva propuesta.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de la página web de Urban Dance Esquel: www.urbandanceesquel.com.ar

Para consultas y más información: 2945-426382.

Este miércoles 9 de septiembre comienza una nueva experiencia en Urban Dance Esquel. La invitación es a bailar, aprender, compartir y ser parte de un nuevo grupo estable de K-Pop en la región.