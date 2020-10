El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, pasó por los estudios de Red43. En exclusiva, el mandatario municipal confirmó que pidió la conciliación obligatoria en el conflicto con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEME).

"Fui a la Secretaría de Trabajo a pedir la conciliación obligatoria por este conflicto que tenemos desde el día jueves y nos tiene sin recolección de residuos entre otras cosas, en este momento donde una de las cosas que tenemos que cuidar es la higiene", manifestó Ongarato. Sostuvo que "es complejo el punto en discusión, los otros ya los hemos arreglado, pero este 2% de contribución patronal que pide SOEME nos complica la negociación".

"Nosotros pagamos los sueldos con el 10% acordado aunque todavía no lo firmamos".

Remarcó que el diálogo fue muy bueno hasta que sobrevino el planteo del porcentaje para el gremio: "Se acordó el aumentó y también los pases a planta porque es una cesión de SOEME, no reciben un 5% a fin de año y eso corresponde a 60 pases a planta de contratados que están hace muchos años en esa condición". "Logramos un acuerdo que para mí fue un éxito, durante mi gobierno cuando cerremos este acuerdo el 80% de los contratados habrán pasado a planta. Pero apareció en el momento menos oportuno este 2% para disponibilidad del sindicato", subrayó.

Hizo hincapié en que "es un momento en que hay gremios cuyos trabajadores están perdiendo fuentes de trabajo, hay trabajadores trabajando por menos dinero para no perder su empleo, empresarios y comerciantes que hacen todo el esfuerzo por pagarle a la Municipalidad para que funcione y tener todos los servicios y no se los estamos brindando". "La contracara es un sindicato pidiendo un 2% para manejo propio. Me parece que por solidaridad y por darse cuenta cómo estamos deberíamos dejarlo para más adelante", enfatizó.

"Estoy pidiendo que podamos sentarnos y podamos solucionar este tema. Tenemos que trabajar con la cabeza puesta en el COVID y no en estos conflictos".

"Este gobierno municipal ha mantenido el poder adquisitivo y ha pagado los salarios en tiempo y forma", agregó Ongarato. Añadió que el punto en discusión "apareció en febrero en una negociación". "Tuvimos que suspender un aumento en mayo y quedamos en que íbamos a revisar si era legal. No tuvimos la respuesta de los ámbitos legales, si es legal el compromiso fue pagarlo. Pero no tenemos el respaldo para no tener algún problema legal después", señaló.

En este contexto y mientras se espera la resolución de la Secretaría de Trabajo, ¿qué pasará con la recolección de residuos?: "Si continúa de esta manera tendremos que contratar algún servicio privado que lo haga, lo cual no es lo mejor porque un privado no conoce los recorridos como los empleados municipales. Siempre hubo quejas de los vecinos porque por algún lugar no pasaron". "Nos merecemos que retomen este servicio esencial más que nada en medio de una pandemia", destacó.