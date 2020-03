Suspenden visitas de la Pastoral de la Salud y Carcelaria, misas y reuniones de catequesis

A través de un comunicado, desde Cáritas Prelatura Esquel, informaron sobre una serie de medidas de prevención en el marco de la pandemia de coronavirus, como así también suspensión de actividades:

Estimados Sacerdotes, Religiosas, Consagradas, hermanos y hermanas:

Considerando la situación sanitaria del país y en marco de comprensión de las indicaciones de las instancias oficiales gubernamentales y de los ámbitos académicos vinculados a la salud en espíritu de cuidarnos entre todos y siempre pensando primero en los más frágiles, queremos mantenernos comunicados e informados ante la situación de esta nueva infección por el Coronavirus.

Haciendo eco a los Comunicados realizados por las autoridades de nuestro país y la Organización Mundial de la Salud, consideramos necesario actuar responsablemente en comunidad. Cuidemos a quienes constituyen la población de riesgo: personas mayores de 60 años y quienes tienen enfermedades previas, tales como enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, diabetes, presión arterial alta. Tengamos especial atención a ellos.

Es por ello que, adhiriéndonos a lo pedido por el Gobierno Nacional y reglamentado por el Gobierno Provincial que en su art. 1 punto 4 suspende la asistencia a lugares de culto y en el art. 2 restringe la circulación en la vía pública a situaciones inaplazables es que decimos:

1. Se suspenden las Misas Dominical para el público animando a escucharlas o mirar en la tv o radio, como así también quedan suspendidas nuestras reuniones habituales de catequesis de todos los niveles, las reuniones de comunidades y movimientos, encuentros juveniles e infancia misionera, visitas de la Pastoral de la Salud y Carcelaria.

2. Las tareas vinculadas a la caridad solo tendrán un horario especial teniendo en cuenta las necesidades de los pobres, sugerimos buscar creativamente: preparar, en lo posible, "bolsones" por familia y no privarlos de las meriendas y la entrega de alimentos. Si nó podemos organizar la entrega de esta manera, armar grupos más pequeños para repartir los alimentos y respetar 2 metro de distancia entre los que nos encontremos. -Sugerimos en cada centro, un cartel con un número de teléfono de contacto para emergencias, repartir información a todas las personas que se acercan a retirar mercadería el día. Asimismo, hacer uso de los grupos de WhatsApp para hacer circular información clara y oficial, sobre las medidas de prevención y seguridad. Cuidar limpieza e higiene.

3. Dispensar del precepto de participar en la Misa del Domingo a las personas que en estos días de emergencia no podrán participar (según lo prevé el Canon 1245 del Código del Derecho Canónico, y en el n° 2181 del Catecismo de la Iglesia Católica)

4. Adherir a las medidas tomadas por las autoridades de la Nación, Provincia y Municipio, cuidando de esta manera la vida de todos, con responsabilidad. Todos estos virus se inactivan con una limpieza constante con lavandina y agua. Saludo de "Paz" si no quieren suprimir pueden remplazarlo con inclinación de cabeza y linda sonrisa hacia el hermano tanto de un lado como de otro. -No saludarse con besos y abrazos. -No compartir mate.

5. Si alguien presenta síntomas como fiebre, tos seca o falta de aire, aislarlos rápidamente y contactarse con Centro Sanitario más cercano de la comunidad.

6. A los sacerdotes les pido que no dejen celebrar la Misa aun sin pueblo, recordando que nuestro primer deber y obligación es rezar y ofrecer los sacrificios por el pueblo que sufre.

7. Cada Párroco debe informar que cada enfermo, especialmente grave tiene derecho de ser atendido por un sacerdote especialmente estando en extrema gravedad y aquí nadie le puede impedir (esto está respaldado por los convenios internacionales y constitucionales). Se pide a los fieles por estas circunstancias y solo en este tiempo de emergencia a llamar solo en caso grave.

8. Los templos deben estar abiertos para que los que necesiten rezar frente al Santísimo Sacramento puedan hacerlo. Establecer un horario de apertura y cierre del Templo.

9. Aun cuando las medidas restrictivas están acotadas a quince días seguramente, aunque con menos restricción este tiempo se extenderá, sería bueno buscar una manera de celebrar la Semana Santa de manera diferente. Que no precisen reuniones masivas. -

Caritas propone gravar el Vía Crucis y pasar por la radio local. - no es mala idea y factible de hacer.

Con respecto a la Misa Crismal que medidas se tomarán, se avisará mas adelante. Soy consciente del esfuerzo que todas estas medidas de prevención requieren y son necesarias para evitar la propagación de este virus, pero, la fe y oración no pueden ser desplazadas.

La fuerza del hombre se apoya sobre esto; por ello les pedimos a los equipos parroquiales, que acompañen estas medidas para poder pasar juntos lo mejor posible esta situación. De la misma manera les pedimos a todas las comunidades fortalecer y reconfortarnos en la oración a Dios por los enfermos de todo el mundo, para que podamos superar esta situación.

Pedimos a María, Madre del Perpetuo Socorro y Beato Ceferino Namuncurá su intercesión y acompañamiento para cada uno de nosotros en esta Cuaresma que estamos atravesando en el mundo. Cuidémonos!!! Toda Vida Vale!