El Club Cordillerano también se sumó a las instituciones solidarias

Un monto superior a los 38 mil pesos es lo que donó la dirigencia del Club Cordillerano Esquel a la Cooperadora del Hospital Zonal de nuestra ciudad para mitigar los gastos que demanden los distintos tratamientos cuando llegue (ojalá que no) el momento del brote de coronavirus a la región.

De esta manera el tradicional club de Hockey de nuestra ciudad muestra su doble responsabilidad social; la de quedarse en la casa sus jugadoras y de colaborar en lo económico lo que más lo necesitan, en este caso el Hospital de Esquel.

Causó asombro el particular monto donado por la institución, exactamente 38.020,20 pesos a la que la presidente del Cordillerano, Andrea Rowlands, destacó que ese monto fue la recaudación que se hizo en un buffet que tuvo lugar en el Campeonato Argentino de Hockey Pista que para las categorías sub 14 y sub 16 se desarrolló en el Gimnasio Municipal en Esquel, desde el 5 al 8 de junio del año pasado.

“El dinero estuvo depositado en un plazo fijo y al día de hoy quedó ese monto”, destacó además.

Recordemos que las actividades en lo social y en lo deportivo están paralizadas, al menos hasta el 31 de marzo, señalando por ejemplo que el Copa Panamericana Indoor de Hockey que estaba programado para los días 25 al 29 de marzo, fue postergado para otro momento, sin conocer una fecha exacta.

Dentro del equipo femenino, muchas posibilidades tenía de integrar el plantel la joven Megan Ritson Rowlands, jugadora del Club Cordillerano.