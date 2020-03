Ongarato se refirió a la caída del valor del petróleo y a cómo afectará a Esquel

Luego de la apertura de sesiones del Honorable Concejo Deliberante realizado en la Asociación Española, el Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, dialogó con la prensa para brindar detalles sobre su discurso.

En la ocasión, el mandatario municipal indicó que "quisimos dar un discurso, llamando a todos a trabajar por la ciudad, buscando puntos de acuerdo entre todos". Además, manifestó su deseo de poder brindar una respuesta rápida a los requerimientos del vecino.

En este sentido, también se refirió a la difícil situación general que atraviesa la provincia, el país y el mundo, haciendo referencia además al coronavirus, enfermedad que "ha hecho caer el valor de uno de los principales recursos económicos que tiene nuestra provincia que es el petróleo y que también va a afectar a nuestra ciudad".

"El principal ingreso de la municipalidad son regalías petroleras"

Al ser consultado por la situación económica y el presupuesto de Hacienda, el mandatario detalló que "no queremos focalizar sobre una obra en particular. Hay proyectos y obras con las cuales queremos avanzar pero hoy nos vemos condicionados por una situación que no podemos manejar".

Por otro lado, Ongarato confirmó haber tenido charlas con representantes de la UOCRA y gestionado en Buenos Aires por la situación de los despidos en la obra del Aeropuerto. Habló de los servicios en Valle Chico, Alto Río Percy y Nahuelpan y la posibilidad de producir pellets.

En el cierre, el intendente aseguró que aún no tienen claro quién será el secretario de Gobierno: hubo dos ofrecimientos que fueron declinados "porque tienen otros proyectos".