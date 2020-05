Miguel Angel Kreni fue declarado autor penalmente responsable del abuso sexual simple y condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso. La audiencia se realizó con presencia de la madre de la víctima. El imputado participó por teléfono desde la provincia de Salta, asistido por el defensor Bruno Deias. El fiscal Carlos Richeri ponderó la falta de antecedentes penales de Kreni y la voluntad de la familia de la víctima, para acceder a un acuerdo de juicio abreviado en el que ser renunció a los plazos procesales, quedando la sentencia firme desde el mismo momento de la audiencia.

El juez Jorge Criado homologó el acuerdo de juicio abreviado, luego de constatar que cumple con todos los requisitos legales para la declaración de responsabilidad y fijación de condena a partir del reconocimiento del imputado y su allanamiento a la prueba de la Fiscalía. El imputado fijó domicilio en Santa Fé, donde tendrá un seguimiento por el Patronato de Presos y Liberados.

Abreviado

Richeri expuso las evidencias que se pretendía llevar a juicio, destacando que la prueba colectada es suficiente para arribar a una sentencia de responsabilidad penal. El magistrado señaló que el acuerdo con la Defensa implica la declaración de responsabilidad penal por abuso sexual simple, la imposición de una pena de tres años de ejecución condicional, la prohibición de ingresar a la localidad en la que vive la víctima, presentación periódica ante el patronato de liberados y fijación de domicilio.

Miguel Contreras, por la Asesoría, manifestó su conformidad acompañando la postura de la madre de la víctima. Indicó que teniendo en cuenta las características del hecho y la falta de antecedentes del imputado, la respuesta punitiva que se lograría en un debate sería igual o muy similar.

Por su parte el defensor Bruno Deias valoró el acuerdo como una solución adecuada al caso, lográndose con el una respuesta rápida y de calidad. Destacó que el reconocimiento de responsabilidad por el imputado tiene un valor especial para las víctimas y es muy difícil obtenerlo por fuera del procedimiento de juicio abreviado.

"… No bajen los brazos…"

Con posterioridad a la audiencia, la mamá de la víctima sostuvo que al fin "puedo decir que se ha hecho justicia se ha cerrado una lucha de un año y medio durante el que yo con el apoyo de un montón de personas, buscamos una condena para Miguel Angel Kreni… se logró una sentencia de 3 años en suspenso y con ciertos requisitos que deberá cumplir, si esto no sucede se hará efectiva la condena. Mas allá si es justa o injusta esta sentencia quiero expresarles que desde nuestra familia nos sentimos liberadxs de todo el dolor y angustia que acarreamos durante todo este tiempo de búsqueda, de desesperación de incertidumbre y muchas veces pensar que nunca íbamos a lograr nada". La mujer agradeció el acompañamiento que recibió de su entorno, de la familia, de su abogada, del fiscal Richeri, el SAVD y de quienes estuvieron a su lado de alguna forma. "A las víctimas de estos delitos les digo que no bajen los brazos y que a veces este sistema nos vulnera ...les abrazo a todes!"

Qué hacer frente a un abuso sexual

La gran mayoría de las situaciones de abuso sexual a niños y niñas, son perpetradas por personas del núcleo o entorno familiar, y se caracterizan por el silencio. Hay varios factores que contribuyen a que ese silencio se perpetúe, entre ellos las sensaciones ambivalentes del niño entrampado en la relación vincular. Normalmente es amedrentado por el abusador mediante amenazas explícitas o no, respecto de las supuestas consecuencias negativas que tendría para él o para sus seres más queridos (su mamá, sus hermanos), hablar del abuso.

Cuando estos hechos son reiterados, el niño tiende a sentirse culpable e indefenso por no saber salir de la situación.



Mitos y Falsedades



También contribuye al silencio la persistencia de mitos en torno al abuso sexual. Es falso que los abusos sexuales solo los sufren las niñas, o que actualmente se dan más casos de abuso sexual (AS) que en el pasado, que las personas que cometen abusos sexuales son enfermos psiquiátricos, que los AS solo ocurren en determinados sectores sociales, que los niños y niñas en estos casos no dicen la verdad, o que estos son los responsable del AS; tampoco lo es que los niños y niñas pueden evitar por sí solos el abuso sexual. En este mismo sentido se consideran falsas creencias que cualquier persona puede detectar una situación de abuso si esta se produce en su entorno familiar, o que siempre que se detecta una situación de abuso en una familia esta es denunciada. Más aún resulta falso que los abusadores sexuales casi siempre son desconocidos, e incluso que los efectos de un abuso casi siempre son muy graves. Tampoco es real que los AS siempre estén acompañados de violencia física, ni que sean situaciones poco frecuentes.



Cómo detectar un abuso



No siempre es simple detectar una situación de abuso sexual, pero sí las personas cercanas al niño pueden observar indicadores de alerta que comunicar inmediatamente a los especialistas para que estos evalúen la situación. Cambios bruscos de conducta; miedo a estar solo, a los varones o a un determinado miembro de la familia; rechazo a la madre o al padre de forma repentina; tendencia al secretismo; llanto frecuente inmotivado, tristeza; resistencia a desnudarse o bañarse; pérdida del control de esfínteres; son algunos de los indicadores que justifican una consulta.

Qué hacer

Romper el secreto. Al tomar conocimiento de una situación de abuso es importante resguardar la seguridad físico-psíquica de la víctima. El modo de hacerlo es aportando inmediatamente esa información a la justicia, para que se activen los protocolos de abordaje. El Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito cuenta con profesionales especializados en la temática que acompañarán en el proceso al niño o niña y los adultos de referencia.

Fuente: Fiscalía Esquel

Foto: ilustrativa