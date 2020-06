El hombre contagiado con coronavirus oriundo de Puerto Madryn conversó esta mañana con Radio 3 y se refirió a sus sensaciones luego de conocer el diagnóstico positivo. Comentó que el test se lo hicieron como un protocolo de la empresa donde trabaja, que realiza tareas de mantenimiento de cañerías en el Estrecho de Magallanes.

"Nunca tuve síntomas, me cayó como balde de agua fría", aseguró. Afirmó que si no era por el protocolo de la empresa no se enteraba: "No tengo resfrío, no tengo tos, no tengo fiebre. Esto fue una sorpresa". Las personas que viajaron con él dieron negativo pero deberán permanecer aislados de forma preventiva por 14 días, mientras que él se encuentra en la habitación de un hotel: "Me traen la comida hasta la puerta, espero un momento, abro la puerta y la busco. Agradezco a Gustavo Sastre (intendente de Madryn) que me llamó ayer a la tarde y me ofreció apoyo".

Desde el inicio de la cuarentena estuvo en su casa de la localidad portuaria y viajó el fin de semana en un transporte contratado por la empresa que lo emplea. Contó que sus hijos estaban con la madre y "después de los 50 días me los llevé a mi casa, estuvieron 3 semanas hasta que viajé el sábado". "Mi exesposa y mis hijos se hicieron el test y les dio negativo, eso me hace ruido porque estuve en contacto estrecho", remarcó.

¿Cómo pudo contagiarse? No está claro y se intentan rastrear todas sus actividades en los últimos 14 días para detectar la fuente de infección. "Los infectólogos me dijeron que me podría haber contagiado abriendo el portón para entrar el auto, porque el virus permanece más tiempo en ese material", señaló Germán, que tiene 39 años.

Ya ha ocurrido en otros casos que se registraron agresiones en los domicilios de personas contagiadas con coronavirus. En este caso, no ocurrió nada pero dispusieron un patrullaje: "La madre de mis hijos anoche me llamó angustiada, habían rumores de que se conocía su dirección y querían ir a hacer como un rechazo; llamé a Gustavo Sastre y él mandó una patrullero para que hagan rondines".

La investigación epidemiológica continúa para dar con la fuente de contagio. "Parece imposible saber dónde me contagié", evaluó Germán.