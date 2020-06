Trabajadores de salud se acercaron al Centro Cultural Melipal hoy para presenciar la quinta sesión ordinaria del Concejo Deliberante, con la expectativa de que se sancione el proyecto de ordenanza que presentaron en conjunto los tres bloques opositores para decretar la emergencia sanitaria en Esquel por 180 días. El oficialismo presentó otra propuesta, pero para emitir una declaración en vez de una ordenanza.

Luego de un cuarto intermedio que duró más de una hora y de un intenso cruce de opiniones entre los ediles de Cambiemos y los representantes de los espacios minoritarios, se sometieron a votación ambas iniciativas sobre tablas y, como era de esperarse, la mayoría del oficialismo se impuso, por lo cual el HCD emitió una declaración pero no sancionó una norma.

Tras esto, Evangelina Chamorro fue una de las trabajadoras de salud que alzó la voz: "Claramente en desacuerdo. Nosotros entendemos y sabemos de la responsabilidad que significa el Poder Ejecutivo municipal y el rol que debería estar cumpliendo". Consideró que "el lineamiento del bloque Cambiemos está en sacarle la soga del cuello al intendente en sus responsabilidades" ."El intendente es quien debe manifestarse, levantar el teléfono y hacer todas las gestiones en defensa de la salud de esta comunidad. No solo es una cuestión de salarios de trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando de pacientes críticos que no tienen la medicación para sostener su estado de salud o el control de su patología", señaló Chamorro visiblemente angustiada.

"La diferencia entre una ordenanza y una declaración la comprendemos perfectamente y si bien en el articulado describen la situación crítica del sector, entendemos que este bloque oficialista no está teniendo en cuenta la salud de la comunidad de Esquel y de los pacientes que hoy son crónicos y no tienen su medicación".

"El oficialismo no está acuerdo con que el intendente cumpla el rol que debe cumplir por la ley de corporaciones municipales", insistió. Advirtió que "es una opinión de quienes estamos presentes pero lo evaluaremos en asamblea y haremos un documento en este sentido". "Hay que ponerse los pantalones definitivamente para defender la salud de esta comunidad y eso se hace a través de leyes", sostuvo.

"La gente que no tiene para comer, no tiene techo o le entra agua cuando está lloviendo no va a comprar un medicamento, va a comprar comida. Estamos hablando de defender la salud a nivel social. Entendemos que este bloque oficialista no entienden eso", concluyó.