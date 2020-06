Diego Lapenna y Claudia Acosta, propietarios de la cervecería Blest y la parrilla La Barra, fueron los primeros empresarios gastronómicos en expresarse luego de que se conoció que a partir de mañana podrán volver a recibir clientes en sus locales.

En primer lugar, Lapenna destacó las gestiones que llevó adelante la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA), a través de su presidenta, Lilia Kinsella: "Se movió muchísimo para hacerle llegar a la provincia el malestar y la desesperación que teníamos acá". "Nos acaban de avisar que el ministro Grazzini dio la orden. A las 12 de la noche saldría el DNU de Nación y mañana a la mañana estarían dando las especificaciones técnicas y cuáles serían los horarios, pero ya estaríamos en condiciones de abrir desde el miércoles", explicó.

¿Sensaciones? "Es un contexto muy complejo. Estamos con una pandemia, nadie sabe cómo sigue esto, es algo nuevo para todos", admitió el dueño de Blest, pero aseguró que "después de estar 90 días cerrados, teniendo gente a cargo, familias a cargo, con la desesperación que le mostramos al intendente, al gobernador, a todos, es un alivio muy importante".

El protocolo que hicieron, contempla la reducción del 50% de la capacidad entre otras medidas. "Colocar alcohol en gel todas las mesas, tener pulverizadores al 70-30 de agua y alcohol, barbijos y en la entrada vamos a contar con una alfombra con un líquido especial que usan en los hospitales para que la gente se desinfecte antes de entrar", detalló.

Por su parte, Claudia Acosta relató la situación de La Barra: "Tuvimos cerrado durante un mes y medio. Decidimos abrir por las noches con delivery, es algo nuevo y nos costó agarrar ritmo. Estamos subsistiendo, no es rentable pero el tema es estar ocupados y no perder vigencia". "Había negocios específicos de delivery que tampoco estaban trabajando a pleno. Fue un parate para todos en general, sumado al problema provincial", subrayó. "No se sabe si va a haber trabajo, es apostar a ver si va a entrar gente. Es difícil sostenerse", evaluó.

Luego de tres meses, a partir de mañana los bares, restaurantes, cervecerías y confiterías de Esquel volverán a atender al público, lo que representa una importante cuota de oxígeno para el sector.