El fiscal Carlos Díaz Mayer lleva la causa del parricidio ocurrido durante la madrugada del domingo en El Maitén. Consultado por Red43, aclaró que muchos elementos que trascendieron por el momento están en estudio y no pueden confirmarse.

"Provisoriamente podríamos decir que es un homicidio agravado, que tendría relación con el vínculo porque el muerto sería el padre del imputado", indicó. Agregó que "hay una persona imputada, se dispusieron 90 días de prisión preventiva. Habría una sola testigo que sería la mujer del imputado. Estamos esperando los informes de reincidencia, de la autopsia y un celular desde el que el imputado habría llamado a la policía pidiendo que vayan al domicilio".

"Todos los informes están incorporándose de diferentes organismos de El Maitén y de la provincia".

La mujer puede abstenerse de declarar "por el artículo 188 del Código Procesal". Díaz Mayer agregó que quedó demorada un tiempo porque encontraron prendas de ellas con sangre, hasta que se aclaró cómo había ocurrido el episodio.

En cuanto al acusado, intentó negar el vínculo: "Solo indicó que no era el padre, que no lo había reconocido". "En caso de lograr la muerte de alguien tenés que tener el dolo, en este caso tiene que tener algo específico, más allá de querer matar, querer matar al padre. Ante una equivocación, si mata al padre sin querer matarlo no sería homicidio agravado por el vínculo", sostuvo y destacó que para la fiscalía, por lo que se sabe hasta ahora, podría ser agravado por el vínculo.

También hay elementos que harían más complicada la situación para el imputado, ya que por lo que se conoce la víctima era ciego. "En ese caso sería homicidio agravado por alevosía, matar sobre seguro, cuando la víctima no se puede defender", señaló el fiscal, al tiempo que aclaró que esto está por comprobarse y esperan el informe de la autopsia para continuar avanzando.