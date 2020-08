Germán Gómez es un paciente de Chubut que se recuperó de coronavirus. Fue un paciente del que se habló mucho a nivel provincial, porque no estaban seguros de su nexo epidemiológico: viajó a Buenos Aires y se le detectó COVID-19 allá, pero había viajado hace solo unos pocos días y todo indicaba que se había contagiado en Madryn, ciudad que, hasta entonces no tenía ningún caso.

Nos comentó que la noticia, para él, fue traumática: había cumplido la cuarentena en Madryn como correspondía y, por protocolo, lo hisoparon, de la empresa en que trabaja, antes de que siguiera viaje al sur para trabajar.

“Nunca me enteré de que estuve contagiado”.

A todos los que lo acompañaban, además de a sus respectivos nexos, les dio negativo. Nunca supo de dónde se contagió el virus.





El origen del caso

“Yo salí de Madryn a las 9 de la noche del 6 de junio y llegué el 7 de junio a las 12 del mediodía a Buenos Aires, donde me hicieron el hisopado que me dio positivo. En ese trayecto es muy raro que me haya contagiado, porque con esas pocas horas de contagio no saldría el hisopado”, aclaró. “Evidentemente, me lo contagié acá en algún lugar”.

Afortunadamente, transcurrió el virus sin ningún síntoma en absoluto y el 21 de junio le dieron el alta. Hoy llegó, finalmente, a Madryn.

“Lo más traumático del virus fue haber sido el primer caso de Madryn, con todo lo que eso conlleva, el susto de la gente”.

En principio, además, cuando se conoció su caso, sus amigos empezaron a enviarle mensajes para preguntarle qué había sucedido: un par de sus audios comenzaron a circular y, luego, empezaron a correr audios con rumores de que había salido contagiado de Madryn, pero le habían permitido viajar de todos modos. Otros decían que no había cumplido la cuarentena y que había estado de fiesta.

“El primer día que se supo la noticia acá mi exmujer me llamó llorando, porque también había circulado un audio en el que sabían dónde vivía ella con los nenes y que querían ir a escracharle la casa”.





Particularidades de su caso

Los médicos le dijeron que su caso era muy raro, porque no se encontró ningún nexo positivo y no contagió a nadie. También le explicaron que puede que la carga viral hubiera sido muy baja y que su cuerpo reaccionó rápido y pudo desplazar al virus. En el primer hisopado, no decía “positivo”, sino “detectable”.

Ahora, está en cuarentena estricta por 14 días porque regresó desde Capital Federal. Continúa pensando que los hisopados positivos fueron un error.

“Desde el primer momento, en que me dio positivo el primer hisopado, estaba seguro de que había hecho todo bien y de que venía de una ciudad sin casos, que no podía ser. Pedí que me hagan una contraprueba y en la contraprueba también salió positivo, pero solo el hisopado: todos los análisis de sangre, en su momento, que me hicieron junto con el hisopado me dieron negativo y el que me hice después de casi un mes de haberme contagiado, que todos me aseguraban que me tenía que dar anticuerpos, dio negativo, no tengo ningún anticuerpo”.

Su recomendación para las personas que esparcen rumores y audios es pensar que, detrás de cada caso, hay una familia que puede sufrir malas consecuencias.