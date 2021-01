Lidia Carrizo, bacterióloga, ha sido una de las personas que decidió vacunarse contra la COVID-19. Su experiencia fue sumamente positiva: no tuvo ningún síntoma, continuó trabajando y siguió su vida con total normalidad. De sus colegas, tan solo uno tuvo un poco de dolor de cabeza y febrícula, “común a cualquier vacuna”, expresó la bioquímica. La próxima dosis será a los 21 días de aplicada la primera.

La reconocida vacuna rusa solo se realiza, actualmente, en hospitales, donde puede conservar la cadena de frío necesaria. En el certificado que se entrega luego de la aplicación, se indican los posibles efectos secundarios, un protocolo habitual. “Siempre te producen algún cambio cuando te vacunan, porque es lógico. También hay algunas cosas que uno tiene en la cabeza: la información, la desinformación; y la mala información que consume la gente está siendo un problema”, declaró.

“Hablar de algo médico desde un lugar como una revista de entretenimiento y no desde el lugar científico no está bueno. No está bueno transmitir cosas que no estén realmente probadas”.