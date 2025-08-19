Llega la 1° edición de la Carrera Patriada Trail: Todos los detalles

El 28 de septiembre, Puerto Patriada será escensario de la Carrera Patriada Trail, una propuesta que combina la pasión por el running de montaña con la promoción del turismo local. La iniciativa fue presentada este martes 19 de agosto en una conferencia de prensa en el Salón de Reuniones de Turismo de El Hoyo, donde sus organizadoras compartieron todos los detalles de la competencia.

Una propuesta impulsada por corredoras de la zona

La carrera surge del trabajo de un grupo de corredoras locales que buscaban disfrutar del deporte, y también generar un impacto positivo en la comunidad. “Hemos disfrutado mucho este deporte y se nos presentó la oportunidad de organizarnos para aportar al pueblo”, explicó Vivian Cárdenas, una de las organizadoras de Patriada Trail.

La fecha del evento fue elegida estratégicamente para coincidir con el mes de cumpleaños del pueblo y para no superponerse con otras competencias de la región, además de fomentar la actividad turística en temporada baja.

Circuitos en la Reserva Provincial Lago Epuyén

El recorrido se desarrollará principalmente en el Camping El Bosque de Jorge Rogel.

La competencia contará con dos distancias en el cerro Derrumbe:

8 km , pensada para quienes se inician en el trail running.

15 km, con un desnivel positivo de entre 800 y 890 metros, y un terreno variado que incluye barro, piedras y bosque nativo.

“Estos circuitos forman parte de nuestros entrenamientos. Son senderos desafiantes que permiten a los corredores interactuar con el medio ambiente y, al mismo tiempo, conocer y valorar la importancia de la reserva”, agregó Alma Christ, quien también está a cargo de la organización.

Seguridad, cuidado ambiental y reglamentación

La organización trabajó en coordinación con la Secretaría de Turismo, Secretaría de Bosques, Consejo Consultivo, Bomberos, Hospital, Inspectoría y el Club Andino, asegurando que la competencia cumpla con todas las normativas de la reserva y que se garantice la seguridad de los participantes. Además, cada corredor contará con seguro y asistencia médica, así como puntos de hidratación distribuidos estratégicamente en los circuitos.

Inscripciones y kits para los participantes

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de las redes sociales del evento, Instagram y Facebook, hasta una semana antes de la acreditación, que se realizará el 27 de septiembre. Los valores de inscripción son:

8 km: $30.000

15 km: $60.000

El registro incluye kit de corredor con número, productos locales, geles energéticos y, para los primeras 50 personas inscriptas, una remera oficial de la carrera.

Apoyo institucional y reconocimiento al deporte local

La competencia cuenta con la declaración de interés municipal y el apoyo de organismos locales. “Desde el Concejo Deliberante valoramos el esfuerzo de las organizadoras, que desde hace meses trabajaron intensamente para cumplir con todas las normativas y brindar un evento seguro y atractivo”, señaló Jonatan Christ, presidente del Concejo Deliberante.

Con la primera edición de Patriada Trail, El Hoyo busca potenciar su propuesta de turismo deportivo durante todo el año, ofreciendo a visitantes y vecinos la posibilidad de disfrutar del paisaje, el deporte y la naturaleza en un mismo evento.

O.P