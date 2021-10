Este viernes por la mañana se llevaron a cabo las elecciones de dos estamentos del Consejo de la Magistratura. Uno de los ganadores de las elecciones fue Mariano Jalón, quien será representante de los abogados.

"Esta elección fue muy bonita. Con la participación de 108 colegiados de Esquel y también de Lago Puelo y la Comarca. La elección fue bastante reñida y muy justa en cuanto a votos. El sistema no es en base a lista, sino que cada abogado vota porque considera quién puede ejercer muy bien la función. Hubo dos mayorías interesantes, la mía y la otra representación en el Dr. Kadomoto y el Dr. Bullone que hicieron una excelente elección. Estamos muy contentos de haber participado y ahora queda trabajar", expresó Jalón en diálogo con Red43.

Sobre el trabajo y la función del Consejo de la Magistratura contó: "Es un órgano muy importante porque la función que tiene es nada más ni menos que elegir los jueces de la provincia. No solamente jueces, sino otros funcionarios judiciales. Hoy en día, que la justicia está tan vituperada, que toda la población dice que está mal, es importante porque ahora va a estar en manos de este consejo designar con mucha responsabilidad a quienes van a impartir justicia al ciudadano día a día. La carga es muy fuerte, porque es una gran responsabilidad pero cada vez que he tenido responsabilidades la he cumplido y la voy a cumplir con las mismas ganas de siempre".

Por otra parte, Jalón comentó sobre la integración del Consejo: "Está integrado por miembros de distintos estamentos. Tenés el estamento de los abogados que es a quienes yo represento. También por funcionarios judiciales, como jueces, fiscales, etcétera. También hay un consejero electo por la misma población que lo va a elegir en las próximas elecciones generales. El consejero más importante es el del pueblo, quien realmente siente la justicia cuando es impartida. Lo nuestro es más técnico y distinto. También está el representante de los empleados judiciales, que tiene mucho que ver con la función dentro del poder judicial. También participa como miembro natural el presidente del Tribunal Superior de Justicia".

Por último, Jalón agradeció "a todos aquellos que hoy participaron de la elección. Ya sea que nos hayan votado o no. También agradecerle a la otra lista por la excelente elección que tuvimos con mucha responsabilidad y de una manera muy respetuosa. Estuvo todo bastante bien. Ahora me toca trabajar para todos los miembros del colegio y por la sociedad de Esquel, porque también la estoy representado".