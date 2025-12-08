Chubut digitaliza la gestión hospitalaria para optimizar el recupero de costos

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, avanza con la digitalización hospitalaria para optimizar el recupero de costos.

Con el nuevo sistema la Secretaría de Salud obtendrá la capacidad de visualizar en tiempo real la facturación de cada hospital, así como de realizar compras más eficientes y ajustadas a la necesidad, entre otros beneficios.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, llevó a cabo una jornada de capacitación en el nuevo Hospital “María Humphreys” de Trelew para la implementación de un Sistema Digitalizado de Gestión Hospitalaria, a la cual se convocó al personal de administración y facturación de los hospitales de las Unidades de Gestión Descentralizada (UGD) Zonas Noreste y Norte.

La actividad se desarrolló durante el martes 2 de diciembre y estuvieron presentes los subsecretarios de Finanzas y Administración, Nicolás Jasin, y de Hospitales, Sebastián Restuccia, junto a los capacitadores de la empresa OCASA.

Como parte del trabajo en territorio orientado a la implementación de esta herramienta, el lunes 1 se desarrolló la misma jornada de capacitación en Comodoro Rivadavia, mientras que este jueves 4 se llevará adelante en Esquel, alcanzando al personal de salud de los centros médicos de cada zona.

La actividad se enfocó en el uso del Módulo de Administración, herramienta clave para optimizar la gestión administrativa y el arancelamiento en todos los establecimientos de salud provinciales. Este sistema busca reemplazar el manejo manual y en papel de la facturación, logrando así mayor eficiencia en el recupero al facilitar el registro instantáneo y online de la facturación a obras sociales y sindicales.

Además, mediante este sistema la Secretaría de Salud obtendrá la capacidad de visualizar en tiempo real la facturación de cada hospital, permitiendo una gestión y descarga de información más precisa y oportuna.

Consultado al respecto, el subsecretario de Finanzas y Administración de la cartera sanitaria, Nicolás Jasin, adelantó que el sistema entrará en vigencia y será de uso obligatorio en todos los hospitales a partir del 1° de enero de 2026.

Asimismo, indicó que la digitalización avanza hacia Farmacia y Logística de Medicamentos, un pilar fundamental para garantizar la trazabilidad completa de los fármacos en toda la provincia, ya que el sistema registrará el recorrido del medicamento desde el depósito hasta el paciente, permitiendo un control riguroso sobre la dispensa y el consumo.

De esta manera, se producirá una reducción de costos al conocer el consumo real de cada medicamento por hospital, y se facilitará la realización de compras más eficientes y ajustadas a la necesidad, generando un ahorro sustancial, explicó el funcionario.

La implementación del módulo de Farmacia comenzará progresivamente en los hospitales de cabecera –que concentran la mayor parte de la compra de insumos–. El Hospital de Puerto Madryn será el primero en arrancar la próxima semana, seguido luego por Comodoro Rivadavia, Esquel y Trelew.

Respecto a la integración con la Historia de Salud Integrada (HSI), el equipo de desarrollo continúa trabajando en la interfaz y conexión, con el objetivo de que la integración esté plenamente operativa a partir de 2026, asegurando la coherencia y el flujo de información entre la gestión administrativa y el historial clínico de los pacientes.

