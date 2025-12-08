La Policía Comunitaria de Esquel "rompe la barrera" con el vecino en el interior del Chubut

La Comisario Roxana Elizabeth Baigorria, jefa de la División Policía Comunitaria de Esquel, ofreció un balance positivo del trabajo realizado durante el último año, resaltando el enfoque en la resolución alternativa de conflictos y el acercamiento social en las localidades del interior de la provincia. La declaración se dio en el marco de la muestra cultural de talleres en Costa del Lepá.

Baigorria calificó el periodo como "un año muy fructuoso" y "provechoso" al haber logrado expandir el trabajo fuera de Esquel, especialmente en respuesta a requerimientos de la Fiscalía y comisarías locales.

"Logramos llegar a otras localidades del interior, atender situaciones conflictivas que se iban originando... donde se han logrado objetivos fructíferos en cuanto a resolución alternativas de conflicto, que es una de las tareas y roles que cumple la División Policía Comunitaria a nivel social."

La funcionaria policial, quien depende de la dirección de género de Rawson y del Comisario Mayor José Luis Muñoz, jefe del área Policía Comunitaria, hizo hincapié en el cambio de percepción que busca su división.

Vocación de servicio y colaboración

La Comisario señaló que la creación de las divisiones comunitarias ha permitido modificar la imagen tradicional de la fuerza de seguridad, facilitando una interacción más cercana y empática con los ciudadanos.

"Se ha logrado romper el estigma social en cuanto al policía que ejerce el poder del Estado... Nosotros tenemos una mirada más comunitaria, donde logramos acercarnos a la comunidad de una manera más sencilla, humilde, de manera empática y mediante el diálogo."

Durante el año, la División trabajó activamente en diversos frentes:

•Conflictos vecinales: Alta demanda por la Ley 15 nº 27 (Código de Convivencia Ciudadana) y requerimientos del Ministerio Público Fiscal.

•Juicio de Legos: Colaboración con la Oficina Judicial en el diligenciamiento de esta nueva modalidad de la justicia.

•Trabajo barrial: Participación con juntas vecinales y preparación para la inauguración del Pino del Barrio 28 de Junio.

•Salud y prevención: Colaboración con asociaciones civiles como Jauregui en prevención del HIV y otras enfermedades venéreas.

Baigorria concluyó destacando el valor de haber ganado la confianza de la ciudadanía. "Logramos romper esa barrera que existía entre el policía y la ciudadanía, como es Costa y como es Tecka, y logramos ganar la confianza de la gente, que es lo más valioso que nos dan."

