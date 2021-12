"Es muy difícil que la gente se identifique como víctima de violencia género en contexto de contravención, me refiero a maltrato, intimidación u hostigamiento" lo afirmó el Fiscal Carlos Richeri. En los casos donde una mujer sea víctima de hostigamiento, maltrato o intimidación en un contexto de violencia de género existen las contravenciones vigentes desde el 1 de julio que permiten que el Equipo de Género pueda intervenir y actuar para comenzar a cortar la escala de violencia. La respuesta para los victimarios en este tipo de comportamiento iría desde una compensación económica para la víctima a días de trabajo comunitario, al no tratarse de un delito propiamente dicho no corresponde una pena o castigo.

"La razón por lo que nos interesa como equipo fiscal es la prevención, se interviene en el momento en el caso concreto y se asiste a nivel integral y no solo desde la fiscalía y de esta manera se evita que el hecho escale a un delito mayor, reduciendo la cantidad de denuncias y la cantidad de hechos". Desde el equipo reconocen que la dificultad más importante radica en que las mujeres que reciben este tipo de maltrato reconozcan que son víctimas y se animen a realizar la denuncia correspondiente.

El desafío para el 2022 será que la comunidad pueda involucrarse en el abordaje de estos casos. Desde el municipio de Esquel se organizaron reuniones invitando a actores de diferentes sectores, instituciones y otras localidades para plantear la necesidad de que los espacios posean herramientas en caso de recibir a alguna víctima de violencia de género para el correcto abordaje y contención.