Esta mañana el gobernador Arcioni presidió en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, el acto de asunción de los subsecretarios de Planificación, Fernando José Carmona Vivona; de Obras Municipales, Sergio Ramón y de Energía, Eugenio Kramer.

Una de las presencias más llamativas fue la del sindicalista y referente justicialista, Héctor González, quien se mostró cerca de Eugenio Kramer, uno de los técnicos de la Fundación tercer Milenio de Luz y Fuerza que desde ahora ocupa un puesto importante en la administración provincial. Un dato no menor: otro hombre del gremio en el gabinete de Arcioni.

“Más allá de los enojos y vaivenes que tenemos con el Gobierno, nosotros manejamos el sector energético y en la provincia tenemos muchos problemas. De nuestra provincia y la Patagonia se llevan de todo. En Comodoro, el petróleo y es una ciudad que tiene problemas con agua; en el parque industrial de Trelew hoy no hay más de 500 trabajadores teniendo las ovejas acá. Se llevan todo y no queda nada”, dijo González al término del acto.

“El Héctor” candidato

Consultado sobre sus recientes declaraciones acerca de su intención de ser legislador nacional, González no dio vueltas: “Yo siempre estoy trabajando políticamente, lo que pasa es que lo disimulo, me están llevando a tomar la decisión. En 2017 fui precandidato a diputado con un precandidato como Ricardo Fueyo que no era del partido. Hay algunos que quieren seguir atornillados a los sillones de partidos. Y esto no es para tirar a los viejos por la ventana, como decía Perón. Hay que enamorar al pueblo chubutense para sea gobierno nuevamente el Partido Justicialista”.

“Yo con Linares no tengo ninguna coincidencia. Es contradictoria su posición sobre la minería. Él acompañó a Aranguren (exministro de Energía) a Telsen en la época de Macri a favor de la mina y ahora está en contra de la mina. Si no sacamos la riqueza para afuera, no va a haber absolutamente nada. No sé un pepino de minería, pero yo hablo de la política”, agregó el dirigente gremial cuyo principal opositor es el exintendente de Comodoro y actual presidente del PJ, Carlos Linares.

“En el Congreso (del PJ a realizarse en breve) va a haber que flexibilizar posiciones. Tiene que darse en un clima de respeto y participación a todos los peronistas. La lista sola fue autoproclamada entre gallos y medianoche…Ha quedado mucha gente afuera”, concluyó González.