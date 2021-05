El referente de los vecinos en emergencia, Tomás Pinto, explicó que primero buscaron que se promulgue la ordenanza. La primera respuesta, fue que la misma no se realizaba por la toma de la asamblea del No a la Mina pensamos. A raíz de eso, denunciaron que estaba demorado por dicha cuestión.

"Decían que no se podía trabajar en el municipio porque las oficinas estaban tomadas. Hace minutos, fue devuelta la ordenanza al Concejo Deliberante, y tuvo un punto vetado. Vaya casualidad, es el punto que el bloque de Cambiemos se empecinó que saliera, aún ante las advertencias del secretario de coordinación de la municipalidad y de los bloques opositores que votaron en contra", sostuvo Pinto.

En ese marco, comentó que "el punto es sobre dónde van a salir los fondos para financiar la deuda de los vecinos, que después los vecinos debían devolver. Cambiemos hizo que el punto saliera así. Es gravísimo, ya que hay que tratar la ordenanza devuelta", aseveró.

"Es un manoseo de un nivel que no tiene nombre. Trabajamos seis meses, la sacamos el jueves pasado porque Camuzzi ya arrancaba por los cortes"

Aseguró que no salió por un capricho, y afirmó que "no sabés si son inoperantes o no les importa la gente".

Definen la cuestión como una "vuelta para atrás", y remarcó que ahora, hay vecinos que les van a cortar el gas.

"Esto es el nivel de compromiso de los ediles. Nadie sabe cuándo va a estar promulgada la ordenanza, para poner un reparo a esto"

"No sólo cortarán el gas, sino que también se tendrán que hacer cargo en promoción social, de los costos de habilitación del gas", reafirmó.

"Te sale una fortuna, tienen que pagar reconexión, matrícula... Los cortes que se están haciendo están relacionados a gente que no figura como propietaria del medidor, que no está en el padrón, pero es gravísimo", explicó. A su vez, aclaró que "no hay argumentos, la empresa va a cortarle a un usuario del barrio Vepám, y es probable que este por debajo de los dos sueldos mínimos. Pedimos sentido común a la empresa, estamos indignados. y nos faltaron el respeto".

"Hay 450 familias a riesgo de que les corten el gas"

En ese marco, sostuvo que "teníamos miedo de quedar envueltos en las internas de ellos. Sucedió y ellos se ofendieron, ese cinismo no sabemos como manejarlos. Seis meses trabajando atrás de una ordenanza, donde los vecinos sacaron reunión por reunión a la fuerza. Estamos muy mal".

Como sensación personal, manifestó que "estamos ante un nivel tan bajo de representatividad, ya que prefieren quedarse en su burbuja de realidad en el Concejo y no ver lo que pasa afuera". También hizo alusión a las palabras de un Concejal, en el medio de la discusión. "Filippini dijo claramente, el representa a otros vecinos. No le importa lo que le pasa a los vecinos en emergencia".

Por último, dijo que el Lunes irán para obtener una respuesta y harán una reunión con los vecinos para explicarles lo que está sucediendo. "Logramos una ordenanza y debemos tomar una decisión, estamos sorprendidos", cerró.