El Grupo Joven Ceferino y el sueño de tener la cancha con césped sintético

Es difícil mantener una institución social y deportiva en tiempos de pandemia, más cuando todo se hace de manera voluntaria. Este es el caso del Grupo Joven Ceferino Namuncurá donde su presidente Rubén Eduardo Castagnino remarcó que “hoy hay mucho trabajo en lo social y poco en lo deportivo por todo esto de la cuestión sanitaria”.

Por el momento, en el Grupo Joven, se está llevando a cabo talleres de boxeo recreativo y futbol infantil en horas de la tarde.

“Queremos trabajar más en lo deportivo y por ello se sumó hace más de un año José Pavón con quien hacemos un trabajo importante pensando en los más jóvenes y en los adultos mayores”.

Señalemos además que Pavón integra la lista 501 del barrio donde en las próximas semanas habrá elecciones de la junta vecinal.

Claro que un sueño pendiente para Castagnino es poner el valor la cancha de futbol, de piso de tierra, donde se jugaban los inolvidables torneos San Cayetano de Fútbol.

“nuestra idea es que lo antes posible la cancha sea de césped sintético, de la misma manera que se les ha dado la posibilidad a otros clubes”.

“Es que el Grupo Joven tienen sus años y se merece tener un mejor espacio para los chicos y para los grandes”

Antes la consulta sobre el “viejo” proyecto de armar en el lugar un predio cerrado, tanto para actividades sociales como deportivas, el presidente del Grupo Joven destacó que “por falta de fondos no se puede hacer esa obra, pero que los planos ya están aprobados, lo he presentado en el municipio y hasta el momento no he tenido ningún tipo de respuesta”.

Claro que la falta de respuesta no los detiene en eso de trabajar en lo social, comunitario y deportivo.