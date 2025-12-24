15°
Miércoles 24 de Diciembre de 2025
24 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El folklore de la Patagonia en "Esto es ¡FA!": Sele Vera brilló junto a los grandes de la música nacional

La artista de Bariloche participó de una sesión especial de folklore conducida por Mex Urtizberea. Compartió escenario con figuras como Abel Pintos, Rubén Rada y Milo J
Por Redacción Red43

El reconocido ciclo "Esto es ¡FA!", conducido por Mex Urtizberea, fue escenario de un encuentro musical sin precedentes que reunió a las voces más importantes del folklore y la música popular. Entre los invitados destacados se encontró Sele Vera, la artista de Bariloche que ha revolucionado la escena regional, quien participó de una jornada cargada de anécdotas, charlas y, sobre todo, mucha música.

 

 

La sesión, que contó con la dirección musical del maestro Lito Vitale, se convirtió en un verdadero seleccionado del arte argentino. Sele Vera compartió la mesa y el escenario con figuras de la talla de Abel Pintos, Rubén Rada, Nati Pastorutti, Sergio Galleguillo y Yamila Cafrune. También fueron parte de la partida Nahuel Pennisi, Lázaro Caballero, Agarrate Catalina, Juan Quintero, Raúl “Tilín” Orozco, Rafael Salas, Radamel y el ilustrador Rep.

 

 

Las interpretaciones de Sele Vera

 

La joven barilochense demostró su versatilidad y potencia vocal con dos intervenciones que ya se volvieron virales en las plataformas digitales del ciclo:

 

 

  1. "Zamba de amor en vuelo": En un encuentro de voces femenino único, Sele Vera se unió a Eugenia Quevedo para entregar una versión cargada de emoción de este clásico, logrando una armonía que fue celebrada por todos los presentes.

     

  2. "Que nadie sepa mi sufrir": En solitario, la artista le puso su impronta característica al famoso vals peruano, adaptándolo al estilo que la ha hecho famosa en todo el país.

     

 

Cultura y encuentro

 

Más allá de lo musical, el programa se destacó por la calidez de las conversaciones, donde los artistas intercambiaron visiones sobre el presente del folklore y la importancia de los cruces generacionales.

 

 

Para Sele Vera, esta participación representa un nuevo hito en su carrera, consolidándose como una de las representantes más firmes del interior profundo en los grandes escenarios nacionales, ahora validada por sus pares en uno de los ciclos de mayor calidad artística del streaming actual.

 

 

F.P

 

