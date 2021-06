El Senado convertirá en ley esta semana el proyecto que fija una reducción en las tarifas de gas en distintos puntos del país en los que se registran temperaturas por debajo de la media en invierno, luego de que la iniciativa recibiera dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.



El oficialismo, principal impulsor del asunto, cuenta con los votos necesarios para convertirlo en ley, debido a que la iniciativa recibió sanción de la Cámara de Diputados en una extensa sesión que se llevó a cabo el jueves 10 de junio.



En esa oportunidad, la iniciativa presentada por el titular de la bancada del Frente de Todos de la Cámara baja, Máximo Kirchner, obtuvo el respaldo de otros bloques como Consenso Federal, Córdoba Federal, el Frente de la Concordia de Misiones, Justicialista y Unidad Federal para el Desarrollo, además del de algunos integrantes de Juntos por el Cambio.

En Diputados, el proyecto sumó 190 votos a favor, 16 en contra y 43 abstenciones, tras un debate que demandó casi cinco horas por la numerosa cantidad de legisladores que se anotaron para exponer.



En la Cámara alta, durante el plenario de comisiones el oficialismo apoyó la iniciativa, pero la oposición presentó algunos cuestionamientos y la decisión de votar favorablemente o no el proyecto será definida durante la reunión del interbloque de Juntos por el Cambio que se llevará a cabo el próximo martes.



El radical mendocino Julio Cobos reconoció que el proyecto "está más o menos en consonancia" con una iniciativa que presentó junto con su coterránea Pamela Verasay.



En cambio, la cordobesa Laura Rodríguez Machado consideró que "debería haber subsidios para los que no pueden pagar, pero no a la mancha geográfica".



"Los que no tienen gas también contribuyen con su impuesto a ese gran fondo del Estado que termina subsidiando las grandes manchas urbanas que después pretenden que le den los votos al kirchnerismo nuevamente", dijo la legisladora macrista.



Desde el oficialismo, la mendocina Anabel Fernández Sagasti consideró al proyecto como "el más importante de los últimos cuarenta años" para su provincia.



Durante el encuentro de comisión, la senadora cuestionó la política tarifaria del Gobierno de Cambiemos y dijo a sus colegas de la oposición que "esta ley brinda la posibilidad de remendar con su voto lo que hicieron cuando fueron gobierno".



"Ese desatino que llevó a la pobreza energética a millones de argentinos. Tienen la posibilidad de votar a favor de la gente como no lo hicieron cuando votaron en contra de la ley que retrotraía los tarifazos en el Senado nacional", expresó.



Por su parte, su compañera de bancada, la santafecina María de los Ángeles Sacnun, vaticinó que el proyecto "va en camino de revertir la pobreza energética en nuestras provincias".



"No solamente los usuarios van tener un enorme impacto en la recuperación de su poder adquisitivo del salario y la jubilación, sino que la industria también se verá beneficiada", opinó.



La iniciativa modifica el artículo 75 del Presupuesto 2021 para beneficiar a más de tres millones de habitantes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta en los que se registran bajas temperaturas.





Además, reduce en alrededor del 50 por ciento las tarifas a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.

También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.



Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.



Finalmente, la iniciativa prorroga por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565) y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país de temperaturas bajas comprendidos en este beneficio.