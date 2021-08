Las familias del Colegio N°159 están esperando ansiosamente el comienzo de clases debido a que desde marzo la escuela se encuentra con una obra de refacciones.

Actualmente, las autoridades comentaron que faltaba una inspección por parte de Camuzzi para poder habilitar las clases pero las familias indicaron que aún no hay ningún tipo de respuesta.

En diálogo con Red43, una de las madres que tiene a tres chicos cursando en la escuela, afirmó que fueron informados desde un primer momento sobre la obra en el mes de marzo pero se sorprendieron ya que la escuela había estado sin funcionar durante un año por la pandemia. Pese a esto, esperaron pacientes y lo tomaron como una cuestión de obras públicas.

A medida que pasaba el tiempo, preguntaban sobre qué pasaba y cuándo iba a terminar la obra ya que aclaró que los chicos tenían clases virtuales "acotadísimas y de una hora", una vez a la semana.

En ese momento fue cuando habilitaron una semi presencialidad con algunos salones habilitados, pero también era acortado el tiempo ya que iban una vez a la semana, una hora y media.

Asimismo, destacó que con el protocolo de ingreso ya se les reducía el tiempo en contacto con la maestra, tan necesario para todos los alumnos.

A su vez, aportó un ejemplo de esas idas al colegio por parte de su hijo, quien en una ocasión le dijo que estaba "muerto de frio" durante ese tiempo que asistió a la escuela.

"Sabía sobre la situación del establecimiento pero no nos dieron otra alternativa o solución. Pedimos otro espacio para las clases presenciales pero no había lugar que solventara la cantidad de currículo que tiene la escuela", destacó.

Por otra parte, sostuvo que los chicos no vieron nada de contenido educativo.

En ese marco, fue cuando los padres y madres comenzaron a movilizarse, pero aclaró que no hicieron ningún tipo de presentación en la escuela o en obras públicas por los protocolos vigentes, y tampoco para incentivar a realizar una marcha multitudinaria.

"Después de tantos meses, todavía no se termina. Estamos molestos y frustrados"

Antes de las vacaciones de invierno, los directivos les dijeron que después de las vacaciones la escuela estaría en condiciones para comenzar, pero aún falta la inspección de Camuzzi, muy necesaria para habilitar la escuela.

Es por esto que nuevamente los chicos retomaron las clases virtuales, en otro tono ya que están muy cansados.

Por último, comentó que la Directora tampoco aportó respuestas acerca de lo que sucede, pero como padres "hablarán por nuestros chicos para que lleguen a la educación".

También sostuvo que no llegó la virtualidad para todos y especificó que en un grado hay doce chicos y sólo se conectan tres.

"Evidentemente, no es para todos iguales y no tienen las mismas oportunidades ya que el alumno queda atrasado con respecto a los otros chicos, no es igualitaria para todos la educación"