Próximo verano de alerta para incendios con mayor demanda para Bomberos Voluntarios, a los que le faltan recursos. El mal estado de las rutas que llegó para quedarse. ¿Temas excluyentes entre sí o proyectos de gestión débiles? ¿Desde dónde empezar a construir el Esquel que necesitamos? ¿Hay agenda política para estos u otros temas?

Cuando algo arde, recordamos a los bomberos. Agradecemos su disposición y el trabajo que hacen. Mientras nada ocurre los sabemos presentes sin pensar que -siempre- les están faltando recursos para hacer su trabajo.



Los vecinos cumplen su parte de apoyo a esta actividad con el aporte económico que hacen a través de la factura de los servicios de la Cooperativa 16 de Octubre. En tanto la Provincia ya va para casi tres años sin transferir los subsidios que corresponden.



Así las cosas, el destacamento de Avenida Perón y Chacabuco necesita tres cuarteleros para la cobertura de guardias permanentes y no tienen los recursos para abonar los sueldos. También cuesta pensar en trabajos edilicios necesarios por falta de finanzas, teniendo en cuenta que antes de finalizar el 2022 egresan hombres y mujeres que tendrán dificultades para la incorporación al destacamento porque se requiere dinero que, a la fecha, no se sabe si estará disponible para la compra de cascos, indumentaria, botas, etc.



Para el verano no falta mucho -lindo para disfrutarlo- sin embargo, es la época más favorable para incendios y de mayor alerta para bomberos; aunque siempre están a disposición, tanto en invierno cuando el fuego ha consumido viviendas o ocurren otros hechos climáticos o de otra índole, en los cuales intervienen.

Y hablando de verano…



Todos queremos que en la temporada veraniega los turistas escojan nuestra ciudad para vacacionar. La apuesta para incrementar los servicios y la posibilidad de trabajo, tiene a muchos dando lo mejor de sí y con expectativas para los próximos meses.



La mayoría de los visitantes vienen por ruta; ya sea a través de la que nos une con Rio Negro o con la Costa chubutense. Ambas están en tan mal estado, que solo queda cruzar los dedos para que no ocurra ningún accidente.



El deterioro es tan marcado que hay tramos en los cuales ni a muy baja velocidad se está exento de, como mínimo, dañar el auto de alguna forma.

Un servicio imprescindible como el de Bomberos Voluntarios o la intención de convertirnos en un destino turístico no son dos temas excluyentes entre sí. Pueden ser dos ejes que, desglosados cada uno, confluyen en puntos comunes de desarrollo y gestión.



Si empezamos a pensar que tanto los turistas como los que vivimos acá necesitamos rutas en buenas condiciones y que, al menos, se debe tener la plata para pagar, min imante, guardias permanentes en las dos dependencias de bomberos de la ciudad, nos damos cuenta que en Esquel todavía no hay esbozo de un proyecto político que contenga el presente y el futuro que hace falta.



Este verano será de gran actividad política. Para muchos que aspiran a formar parte del gobierno municipal, provincial y nacional, el 2023 será sin vacaciones por las próximas elecciones.



El octubre se vota en primera vuelta para presidente, previo a ello, al menos en Chubut, seguramente no habrá PASO y por ahora no se desdoblan las elecciones. Antes, mucho antes de todo esto, o sea, hoy mismo, hay bastante por resolver y solucionar para la mayoría de los vecinos. Veremos si ello entra en alguna agenda electoral con posibilidades reales para gestionar y hacer.