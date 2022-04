El intendente Sergio Ongarato se refirió a la investigación iniciada por las y los concejales sobre el alquiler del inmueble que no utilizó el municipio

"Si fueron a la justicia ya deberían suspender la comisión que han creado. Ven que la comisión no les sirve para tener los resultados que están buscando", dijo, y sentenció "están buscando algún hecho de corrupción y esto no existe"

Insistió en que la intención de la comisión investigadora es buscar "estas cosas y manchar mucha gente que integra el gobierno municipal".

"Nosotros vamos por mejorar la vida de los vecinos de Esquel y en eso trabajamos", enfatizó.

Sobre el inmueble, Ongarato señaló que se trató de "un error administrativo que se origina en que la obra para usar este edificio no se hizo, a partir de ahí vienen los otros problemas".

Apuntó contra los concejales de la oposición porque buscan la "espectacularización de la noticia".

"Si el intendente firma un contrato de alquiler que tiene un plazo de 6 meses para realizar obras... ¿Por qué no se hicieron?", se preguntó. Asimismo responsabilizó al ex secretario de Obras Públicas de no haber realizado las obras correspondientes para poder utilizar el inmueble.