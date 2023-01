Sergio Bubas, presidente de la Cámara de Comercio, dialogó con Red43 sobre la modificación de ordenanza que afecta a los kioscos con doble habilitación (de almacen), en la que tienen que cerrar a las 00 hs.

"Estos últimos días se intensificó; pero venimos hace casi 3 años trabajando en este tema. Ahora se acentúa porque salieron a hacer actas con la posibilidad de clausuras", indicó de entrada Bubas, agregando que "si queremos una ciudad turística, estas medidas no las queremos. Hay que adaptarse al nuevo movimiento de Esquel y a los nuevos cambios. Si vos no tenes un equipo de trabajo que se adapte es muy difícil".

"Los ediles aducen tratar de regular el consumo excesivo de alcohol, pero ni los kioscos ni despensas tienen la culpa del consumo. Primero hay que consensuar; esto viene hace años, desde 1998, piensan que descubrieron la pólvora. Ahora necesitan plata y es a título recaudatorio que salen a hacer estas cosas"

En este marco, Bubas refirió que se ha intentado desde la Cámara de Comercio llamar al HCD, pero los ediles manifestaron no tener deseos de ir: "ellos son los empleados del pueblo, no nosotros. Por ahí están encerrados dentro del concejo, no toman aire y no salen a ver la realidad del pueblo. Hoy Esquel se mueve, el turismo avanza, y necesitamos otro tipo de ordenanza y legislación. Mantener un kiosco cerrado no va acorde con el turismo".

"El peor inconveniente de este gobierno es no convocar. Yo si necesito saber cuánta gente entra a un kiosco voy o lo llamo. Cuando no hay liderazgo, el resto no funciona"

Seguidamente, continuó: "hoy tenemos un equipo de última generación en la portada de la ciudad, con detector e identificador de patentes. No se usa porque no pueden hacer que la gente trabaje. Entonces cuando un legislador no puede, tenes que irte a tu casa y dejar el espacio a la gente que trabaja; faltan funcionarios con ganas".

"Estamos desde las 06 hasta las 00 hs trabajando, buscando la manera de que al turista no le falte nada. Y desde la Municipalidad, en lugar de acompañar, dicen 'vamos y los matamos'. En cualquier otro lugar normal dicen 'vamos a acompañar al comerciante'. Hay mil maneras de recaudar; controles de tránsito, controles en la portada, etc., pero es más fácil para ellos, controlar a la gente visible, no al resto que anda"

Por último reiteró que en la Municipalidad hoy no se encuentra un grupo de trabajo y que hay una secretaria de gobierno "muy sola" y un HCD que "no existe": "hablan de un consumo excesivo de alcohol pero permiten que los menores vayan a los supermercados y salgan con cajones de cervezas. No tengo la verdad, pero si tengo la experiencia de años en la calle".