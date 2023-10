Diego Austin es un hombre que nunca se alejó de sus raíces. A pesar de su carrera en la política, siempre ha encontrado tiempo para seguir trabajando en su taller de chapa y pintura, un oficio que le transmitió su padre. Austin enfatizó que no sabe vivir de la política y que ha decretado no depender de ella. Su trabajo en el taller es su "cable a tierra" y lo que le permite mantenerse y seguir haciendo lo que le gusta, “pero siempre dispuesto a seguir colaborando e implementando lo que uno ha aprendido en este tiempo”, afirma.

A pesar de su compromiso con el taller, Diego entiende que la política es un servicio que uno debe devolver a la comunidad. Destaca que vivir de la política puede alejar a las personas del trato diario con la gente, proveedores y clientes, perdiendo así el pulso de la sociedad.

“Hoy la sociedad que está muy convulsionada, la gente está disconforme con todo, está dolorida, no llega a fin de mes, hay gente que está trabajando diez o doce horas por día únicamente para comer, mantenerse y pagar los servicios, teniendo trabajo en blanco, pero los costos no dan, no hay margen de utilidad. Pero hay que seguir, en mi caso esta es la segunda crisis que paso, yo estoy desde el año ’96 en el taller, pero esta es la más prolongada en el tiempo y la más dolorosa de todas”.