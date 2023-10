Nathalia Villarroel, originaria de Trelew pero residente en Esquel desde el 2001, es una figura política emergente que ha llevado su pasión por la jardinería y la mejora de su entorno a un compromiso activo en el ámbito político. Inicialmente, se involucró en proyectos locales para mejorar las áreas alrededor del Arroyo Esquel, pero el abandono y la falta de apoyo de la comunidad la llevaron a buscar una plataforma para su activismo.

“Lo abandoné porque con el paso del tiempo se me hizo imposible el mantenimiento. Eso fue un proyecto que nació de mí en la época de pandemia, cuando estábamos encerrados, yo salía en frente del arroyo a tomar mate porque era mi lugar de esparcimiento y lo vi súper abandonado. Entonces como a mí me gusta la jardinería, le empecé a poner un poco de onda, planté algunos árboles, hice canteros, etc., pero con el tiempo se empezó a romper, la gente se robaba las cosas y me terminé cansando. Porque la verdad que yo pensaba que iba a servir de motivación para los vecinos, que se involucren en el cuidado y no pasó”.