El vecino de Esquel Cristian Ortíz compartió su experiencia en una entrevista con Ricardo Bustos en el programa "Firma y Aclaración". Según sus declaraciones, su acercamiento a Milei comenzó al verlo en televisión, donde lo llamaban "el loquito". Sin embargo, Cristian interpreta este apodo como una estrategia para atraer a la juventud hacia las ideas de la libertad.

"Javier vio una veta ahí y llamó la atención de los jóvenes, y por ende, los jóvenes llamaron a sus padres para que se acerquen y lo escuchen", comentó Cristian durante la entrevista. Destacó que Milei logró llevar a los jóvenes hacia ciertas propuestas, generando opiniones a favor, en contra, y diversas, pero reconociendo que esto fue parte de la campaña electoral y sus estrategias.

Al abordar la cuestión de las ideas liberales, Cristian mencionó que cada individuo dentro de este movimiento tiene sus propias ideas. Resaltó la definición de liberalismo según Milei, que destaca el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro, poniendo al individuo por encima de la masa.

Cristian también compartió sus reflexiones sobre la política local, especialmente después del triunfo de Milei en las elecciones presidenciales. Considere que la estrategia de unir fuerzas con el grupo que quedará detrás en las elecciones fue acertada para llegar a más votado.

Está en contra de los partidos que designan a sus representantes a dedo y sin un debate o consenso por parte de los integrantes.

Sobre los desafíos que enfrentará el gobierno de Milei, Cristian opinó que resistirá los embates de la oposición, especialmente con un Senado dividido. También abordó la preocupación de algunos sectores sobre posibles recortes en áreas como la educación y la salud, indicando que cualquier ajuste llevará tiempo y no será repentino.

“Nosotros pasamos a ser militantes. Estas ideas no son simpáticas, y lo entiendo. Algunos no estamos convencidos de todas las ideas, pero por eso somos libertarios, no es tan fácil voy a cerrar tal cosa y se cierra. No podés cortar de la noche a la mañana el estilo de vida que tiene esta gente, y tampoco podés cortar su trabajo”.