La Dra. Fabiana Cergneux, Dermatóloga, destaca la importancia de cuidar la piel, revela secretos sobre el sol y desmitifica tratamientos estéticos. Además, aborda acerca de la esperanza en los nuevos avances contra la alopecia.

Cergneux enfatiza la necesidad de revisar la piel regularmente, especialmente antes de las vacaciones. Incita a la audiencia a prestar atención a las lesiones cutáneas, lunares y cambios en la piel que podrían requerir atención médica.

La dermatóloga destaca la dualidad del sol, esencial para la salud pero también un factor que contribuye al envejecimiento cutáneo y al cáncer de piel. Ofrece consejos sobre la exposición solar responsable y el uso adecuado de protectores solares.

“El sol es fundamental tanto en aparición de lesiones como cáncer de piel, como lo que es el fotoenvegecimiento, todas las cosas que son externas, el sol es lo que más predispone al envejecimiento de la piel y también obviamente al cáncer de piel. El sol uno no lo puede demonizar y decir que es malo, obviamente está relacionado con generar endorfinas, mejora la depresión, genera la fijación de Vitamina D, el sol siempre es positivo, pero todo tiene un límite, con recaudos”.

Incita al uso de protector solar a lo largo de todo el año, adoptándolo al uso diario junto con las demás rutinas de cuidado de la piel, “algunas personas me dicen ni loco me pongo protector solar todas las mañanas, es mucho trabajo, pero en realidad es hacerse el hábito y ya está, te lavás la cara, te ponés crema y luego el protector solar, además ya son cosméticamente agradables, ya no son blancos, oleosos”, comenta.

“Porque además se vió que la luz visible, que es la luz de las pantallas, las luces led, también manchan la piel, por eso está bueno que aunque no vayan a salir a la calle también usen protector solar desde la mañana, para evitar la luz azul o luz visible. Ésta no se relaciona tanto con el cáncer de piel, pero sí con el fotoenvegecimiento”.

Dra. Cergneux desmitifica los tratamientos estéticos, subrayando la importancia de la prevención desde una edad temprana. Ofrece perspectivas sobre el uso del bótox y ácido hialurónico para prevenir y mejorar la piel sin alterar drásticamente los rasgos faciales.

La Dra. Cergneux aborda el creciente interés en la tricología, la ciencia que estudia el cabello, y destaca la importancia de los tratamientos dermatológicos para la alopecia. Expone en detalle los avances en tratamientos médicos innovadores para revertir la caída del cabello.

Reflexionando sobre su experiencia, la dermatóloga comparte cómo los avances en tratamientos médicos han transformado la frustración inicial en resultados notables, especialmente en el tratamiento de problemas capilares.

“Cuando me estaba formando, me resultaba muy frustrante el tema pelo, y trataba de no atenderlos, porque todo lo que le dabas era como que no veía resultados, entonces era como muy frustrante para las dos partes, y ahora ves unos cambios impresionantes”.

La Dra. Fabiana Cergneux, con su experiencia y pasión por la dermatología, ofrece una visión integral sobre el cuidado de la piel y los avances en tratamientos estéticos y médicos. Su mensaje es claro: la prevención y la atención temprana son clave para mantener una piel saludable y vibrante a lo largo de los años.

La Dra. Cergneux comparte su sabiduría para el cuidado de la piel y revela los secretos para una apariencia saludable y rejuvenecida.