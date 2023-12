El diputado provincial de "Arriba Chubut", Emanuel Coliñir, en diálogo con Red43 se refirió a la jura de los nuevos legisladores y sus expectativas de cara a su nueva función.

"A pesar de que nosotros somos oposición, sabemos que los chubutenses están esperanzados. Queremos ser una oposición constructiva, eso quiere decir que vamos a acompañar lo que esté bien, pero tratar de poner algún reparo cuando creamos que las cosas no se están haciendo bien", sostuvo.

Asimismo, destacó que "hay marcos de respeto" entre todos los legisladores que asumieron este sábado. "Hay una comprensión inicial de que tiene que ser una Legislatura que se base en el diálogo, el respeto y la construcción de consensos", destacó.

Por otro lado, se refirió a la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación y se mostró preocupado por los anuncios y las medidas que intentará implementar desde el 11 de diciembre.

"Con todo respeto estaré opinando cuando las cosas se hagan bien y estaré tratando de llamar atención cuando me parezca que alguna medida que no es conveniente para el bolsillo de los argentinos que no la están pasando bien", destacó.