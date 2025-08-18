Chubut descarta presencia de fentanilo contaminado

La secretaria de Salud de Chubut, Denise Acosta, informó que los lotes del laboratorio HLB Pharma que están bajo observación por parte de la ANMAT han sido monitoreados en la provincia desde el mes de febrero.

La funcionaria explicó que en mayo se tomó la decisión preventiva de poner en cuarentena productos provenientes del mismo laboratorio, a la espera de una resolución formal por parte del organismo de control nacional.

Acosta fue categórica al señalar que “en Chubut no tenemos lotes de fentanilo contaminado”, y subrayó que se trata de un medicamento de uso restringido, ya que pertenece al grupo de los opiáceos y no se encuentra disponible en farmacias de forma habitual. Su aplicación, explicó, suele estar reservada a tratamientos de dolor severo en ámbitos hospitalarios.

Además, expresó su sorpresa ante la difusión de la noticia a nivel nacional, indicando que la inclusión de Chubut en el listado de provincias con lotes contaminados fue incorrecta.

