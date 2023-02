En el juicio político a la Corte Suprema, por una causa del año 2017, el ex miembro del Consejo de la Magistratura y ex senador radical por Chubut, Mario Cimadevilla, comentó los porqués de su convocatoria, pese a no haber recibido ninguna citación, en condición de testigo.

El referente radical a nivel nacional y provincial, señaló: "He leído en los diarios que me van a citar como testigo en el juicio a la Corte Suprema de Justicia. Mi testimonio fue ofrecido por la denuncia que hizo Elisa Carrió contra (Ricardo) Lorenzetti y creo, porque si bien no me han citado ni me han dado la razón por la cual me han citado, creo que se debe a las observaciones que hicimos cuando estábamos en el Consejo de Magistratura sobre el manejo del presupuesto del Poder Judicial".

En esa misma línea, el ex Senador radical por Chubut, indicó que "la Constitución y la Ley del Consejo de la Magistratura, claramente señalan que la administración del Poder Judicial, están en manos del Consejo" agregando que "hay un importante porcentaje del Presupuesto del Poder Judicial que el Consejo no maneja y lo maneja el directamente la Corte".

Desde la citación del ARI (Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria), que son quienes hacen la denuncia, está vinculada a esas observaciones "que hacíamos nosotros de cómo se manejaban los fondos del Poder Judicial".

Cabe hacer memoria, ya que Mario Cimadevilla se está refiriendo a aproximadamente "6 o 7 años, donde "mucho detalle no recuerdo, pero seguramente antes de concurrir a la citación, veo si encuentro los archivos y las observaciones que hicimos por escrito y las presentamos".

Por último, Cimadevilla hizo referencia a "la discrecionalidad con la que se manejaba parte del Poder Judicial, evitaba tipos de controles que creo son necesarios en el manejo de fondos públicos, más allá de que se hayan utilizado bien o mal".