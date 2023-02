-You: llega el estreno de la temporada 4 de la serie que nos dejó a todos con los ojos bien abiertos. En los comienzos, esta serie dio mucho que hablar porque nos puso de frente la idea de que acoso no es lo mismo que romanticismo. El protagonista Joe Goldberg es un hombre que se cree completamente encantador, sin embargo, no es más que un acosador con tendencias asesinas. El guión maneja el suspenso de una manera completamente atrapante cargado de giros narrativos y sorpresas. Podés ver la serie completa en la plataforma Netflix.

-La ley de Lidia Poët: si sos fan de las películas y series de época está es la recomendación para que martonees este finde. Sin embargo, el clima de época no es el centro sino el misterio. La historia gira en torno a Lidia, una joven mujer que lucha por convertirse en una reconocida abogada en un mundo de hombres. La trama se encuentra basada en la mujer quién se convirtió en la primera abogada italiana.

-¿Quién mató a Madelaine?: un documental que se centra en torno a la desaparición de la pequeña Madelaine McCann en 2007. La trama gira en torno a distintas entrevistas con periodistas de investigación que cubrieron el caso de la niña desaparecida en un complejo turístico de Portugal. El documental ya se encuentra disponible en HBO Max.

-Pobre Diablo: recién estrenada en HBO Max, está es la recomendación ideal para los amantes de las series animadas para adultos. La historia gira en torno a Stan, quién es el anticristo… pero, Stan no disfruta de hacer el mal sino que quiere perseguir una carrera en el mundo de la comedia musical. El desbalance comienza porque se encuentra próximo a cumplir 666 meses de vida, momento en el que deberá desatar el apocalipsis.

-The Last of Us: la serie apocalíptica de la que todos estamos hablando. Basada en el juego con el nombre homónimo, la podés encontrar en la plataforma de HBO Max con un episodio nuevo cada domingo. La serie se encuentra dirigida por Craig Mazin, uno de los co-creadores de Chernobyl. En el año 2003 la humanidad se encuentra diezmada y la serie va contando la historia de Joel, uno de los sobrevivientes.