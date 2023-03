La Selección Argentina sigue festejando su título como “Campeón del mundo” no solo el público aprovecha cualquier ocasión para celebrar sino que los jugadores y equipo técnico disfrutan que se encuentran todos juntos reunidos en Ezeiza para festejar, una vez más, su triunfo.

Hoy, el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) celebró una reunión con más de 100 invitados relacionados al deporte de alto rendimiento del país para realizar un emotivo acto de homenaje a Lionel Messi. A partir de hoy el complejo dejará de llamarse “Julio Humberto Grondona” para llevar el nombre de “Lionel Andrés Messi”.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia expresó en la ceremonia: “Hemos logrado que en cualquier lugar del mundo haya un argentino jugando al fútbol, representándonos. Hoy es un día especial para nuestra casa, es uno de los días más importantes. Quiero agradecer que nos estén acompañando dirigentes, jugadores y jugadoras de la Liga. En el 2017 nos tocó asumir y refundar el fútbol argentino, y dentro de los que nos tocó refundar estaba lo edilicio, la gestión. Nos encontramos con este muerto que no estaba cerrado. Había varios proyectos dando vueltas y no sabíamos para qué servía. Hoy sí sabemos. Empezamos con el cerramiento interno, tenemos comprado casi todo para empezar a cerrar la parte interna del edificio. Se va a convertir en la nueva casa de nuestras selecciones, serán tres pisos de hotelería, un centro de capacitación de alto rendimiento, con toda la medicina, salas de recuperación húmeda y seca, un auditorio y será la casa de todas nuestras selecciones. Es propicio que todos destapemos hoy la piedra fundacional. No solo es la inauguración de este proyecto sino que este complejo a partir de hoy llevará un nuevo nombre: Lionel Andrés Messi”.

A continuación, tomó el micrófono para agradecer, Lionel Messi quien estuvo acompañado de sus compañeros y de Lionel Scaloni, sostuvo: “Antes que nada, muchas gracias por estar acá. No era fácil juntar a todos, más en estos momentos, con gente que viene de afuera y jugadores que representan a todo el país y ex compañeros. Quiero agradecer al ‘Chiqui’ por este reconocimiento. Es algo muy emocionante. Hace casi 20 años que vengo a este predio y desde el primer día sentí una energía muy especial. Este lugar es sensacional. Hasta el día de hoy siento algo especial, hasta en los peores momentos. Tuve momentos duros, era entrar acá y olvidarme de todo. Era llegar y sentir felicidad por estar en este lugar. Lo sigo sintiendo. Hoy me siento muy feliz que esto lleve mi nombre. Soy de los que piensan que los homenajes se tienen que hacer en vida, y creo que este es un reconocimiento muy especial por lo que significa este predio y por la cantidad de jugadores que pasan. Pasar por acá y saber que se va a llamar Lionel Andrés Messi es algo muy lindo”.

Para cerrar, “Chiqui” Tapia, concluyó: “Quiero agradecer a los dirigentes para que el complejo habitacional lleve el nombre de Lionel Andres Messi. Creo que es el mejor homenaje para el mejor jugador del mundo. Quiero pedirles a los jugadores, jugadoras y dirigentes que tratemos de hacer un fútbol mejor”.

En el acto también asistieron ex compañeros de Lionel Messi en el Mundial de 2014. Como Sergio Romero, Mariano Andújar, Marcos Rojo, Enzo Pérez, Federico Fernández y Lucas Biglia, entre otros.

El Capitán aprovechó el momento para agradecer y compartir las imágenes en su perfil de Instagram: “Este reconocimiento es de los más lindos que recibí nunca. Un gran honor, muchas gracias!!!”.