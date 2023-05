La apoderada de la Lista Blanca Carolina Martínez presentó una impugnación a la candidatura de Guillermo Almirón quien es el compañero de fórmula de Ana Clara Romero para la intendencia de Comodoro Rivadavia por Juntos por el Cambio. “Está todo bajo control, no pasa nada”, dijeron a Red43 dirigentes de Juntos por el Cambio y aseguraron que hoy será proclamada la lista sin problemas

La presentación que ante la junta partidaria la hizo radical Carolina Martínez quien esgrimió que "Almirón es un afiliado justicialista, lo que no presupone un extrapartidario para la ley electoral".

Martínez sostiene que la fórmula para la intendencia "está constituida por un miembro que no pertenece al frente político aprobado en el acta constitutiva de la alianza transitoria de Juntos por el Cambio el día 4 de mayo de 2023".

De este modo, la radical entiende que no hay acuerdos o no se realizaron con las formalidades correspondientes, por los cuales se lo incluyó a Almirón en la fórmula con Ana Clara Romero. Ahora será la junta electoral la que deba decidir sobre el tema. Fue hasta el momento la única impugnación que se presentó al vencimiento de los plazos que se acortaron con motivo del adelantamiento de las elecciones para el 30 de julio dispuesta por el gobernador Mariano Arcioni. Pero todo parece indicar que nada pasará y que la fórmula será proclamada. De todas maneras, representó el primer encontronazo electoral electoral no esperado tras el vertiginoso cierre de listas.