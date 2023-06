El ex jugador de River Gonzalo “Cachete” Montiel quien ejecutó el penal le dio el título de campeón del mundo a la selección Argentina en Qatar fue imputado por violación tras la denuncia de una joven que estuvo presente en su cumpleaños. El jugador se presentó a declarar y quedó imputado. El hecho habría ocurrido en la madrugada del 1 de enero de 2019, cuando la joven que aseguró conocer a Gonzalo Montiel “hace algunos meses” y con el cual, según el relato de ambos, habían tenido relaciones sexuales consentidas, llegó a la fiesta del jugador de River en un “Uber” que el mismo jugador pagó.

Según el relato del jugador, regresó a su casa cerca de las 7 de la mañana luego de llevar a un amigo a su casa y se encontró con los invitados fuera de su casa. “Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. (la víctima) gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a qué se refería" y prosiguió: "me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa, y que antes habían estado en el auto de mi papá que estaba estacionado adentro de la casa".

La denunciante fue convocada de manera excepcional para este 22 de junio para extender su declaración y brindar más detalles de lo ocurrido. En el texto de la primera declaración figura que luego de llegar a la fiesta “solo probé dos (tragos) pero no me los terminé” y luego comenzó a sentirse muy mal, “me dolía mucho la cabeza, sentía que me iba a desmayar”, y que en ese momento decidió enviarle un mensaje a Montiel diciéndole “ayúdame por favor, me siento mal, llévame a mi casa” y que luego de salir del baño lo último que recuerda fue haber visto al jugador.

En su declaración remarcó que se despertó en la entrada de la casa de Montiel “mojada y llena de barro”, con la ropa desacomodada, en ese momento se le acercó la hermana del jugador diciéndole “ ‘hdp’, te voy a matar, no te metas con mi hermano, no lo nombres”.

Al llegar a su casa remarcó que continuaba con cefalea y dolor en la vagina, sumado a hematomas en la entrepierna y raspones. Al tomar el celular lee un mensaje de Gonzalo Montiel que le decía “¿estás bien?”, a lo que ella responde preguntando qué fue lo que sucedió y él le responde “estuviste con alguien”.

Seguido a esto recibe otro mensaje de quien se presentó como la madre del jugador, y al preguntarle qué fue lo que pasó, ella respondió: “te violaron mamita, ponete óvulos”.