"En estos dos últimos años se hizo más que en los últimos 20"

La actual subsecretaria de Turismo de la Municipalidad de Esquel deja su cargo. Desde el pasado mes de agosto se conocían sus intenciones de alejamiento de la función por motivos personales.

En entrevista exclusiva con Red43, Andolfatti expresó que continuará en estos días manteniendo reuniones ya pactadas con anterioridad sobre astro turismo y senderismo, entre otros temas de relevancia para la ciudad.

"Muy contenta por la oportunidad desde aquella vez que me llamó Mariano para que lo acompañe y el hecho de poder aportar toda la trayectoria que uno tiene en cuanto a lo académico en la ciudad, la verdad es que fue un gran desafío. Por ahí cuesta muchísimo traccionar con los privados, yo creo que hace falta más esa idea de negocio, esa fuerza de venta, para poder sacar y que la ciudad realmente despegue", aseguró.

Además, Andolfatti comentó: "Estoy sumamente agradecida con todo el equipo, con el intendente, por confiar y por dejarme hacer. Y este último tiempo con Walter, que estuvimos trabajando a pleno". En este sentido, remarcó el compromiso de su equipo de trabajo: "A todo lo que sale de la Subsecretaría se le pone corazón".

Al preguntarle por un balance de su gestión, Andolfatti responde: "El balance serán las semanas próximas, todavía no terminó. Lo más importante de esto es la oportunidad, estoy agradecida con la gestión de Matías Taccetta. Como decía recién el ministro: en estos últimos dos años se hicieron más cosas que en los últimos 20".

Respecto a un posible sucesor, Andolfatti aseguró que lo anunciarán otras autoridades: "Yo elijo correrme de la gestión pública y del cargo político bajo una cuestión familiar, soy mamá de 4 y es momento de estar más en casa. De todas maneras, Matías sabe que voy a estar incondicional acompañándolo, no sé en qué rol pero sí cooperando con algunos proyectos".

R.G.