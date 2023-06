Este domingo, el Tribunal Electoral de la provincia oficializó las listas de los diferentes partidos que se presentarán en las elecciones generales del 30 de julio.

Dentro del espacio de Juntos por el Cambio, llamó la atención que la lista de Matías Taccetta no cuenta con los habituales 10 candidatos a concejales (seis titulares y cuatro suplentes) sino que figura con 9.

En este caso, el candidato a concejal que falta es Néstor González, quien había ingresado a la lista del actual Diputado Nacional junto con Rubén Álvarez por la cantidad de votos obtenidos en las elecciones abiertas. Ambos integraban al lista de María Eugenia Estefanía como precandidata a intendente.

Según la información a través de la resolución oficial, González renunció y es por eso que no integra la lista definitiva y oficializada para el 30 de julio.

No es la primera vez que sucede algo de este estilo con el expresidente del Comité Radical de Esquel. En el año 2019, participó de las PASO Legislativas frente al actual senador, Ignacio Torres. En esa elección, también perdió y al momento de la integración no aceptó el cargo, quedando como tercer suplente el candidato a diputado nacional en ese entonces, Matías Taccetta. De haber aceptado el cargo, hoy en día sería González el diputado nacional y no Taccetta.

De esta manera, la lista de Taccetta para las elecciones municipales quedó conformada de la siguiente forma:

Concejales titulares

Trucco, Norma Elizabeth

Margara, Juan Alfonso

Arrúa Ziéssenis, Liza Melina

Álvarez, Héctor Rubén

Daher Scaglioni, Paula Karina

Crea Del Blanco, Rafael Ignacio

Concejales suplentes