El líder mapuche Facundo Jones Huala, que permanece detenido desde febrero en el Penal Federal 14 de Esquel, fue trasladado este jueves a la sede del casino de suboficiales Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional, para presenciar el juicio por su extradición a Chile, que reclama el país trasandino.

Facundo Jones Huala optó por declarar pasadas minutos antes de las 14, para dejar en claro que "este es un conflicto político que va más allá de lo jurídico. Si ustedes pretenden doblegarme, nunca lo van a lograr. Esta vez me detuvieron de una manera vergonzosa, pero soy una persona. Ustedes pertenecen a las clases dominantes de las cuales nosotros somos sus empleados; somos obreros, campesinos. Hace más de 20 años decidimos revelarnos como nación mapuche en la cordillera; pertenezco a ese sector combativo y no me avergüenzo. Estoy orgulloso de haber combatido con mis compañeros".

En este contexto, dejó en claro que no compra "con el progresismo falso del kirchnerismo ni de la derecha" y habló de "kirchnerismo corrupto".

Cara a cara con el juez Subrogante a cargo del juicio, Gustavo Villanueva, el líder mapuche expresó: "usted sabe bien que es un corrupto y sabe que tiene las manos manchadas con la sangre de mi peñi Rafael Nahuel. Vamos a seguir combatiendo por hacer justicia con nuestras manos para reconstruir nuestra nación".

"Ustedes nos tienen miedo. Saben muy bien que decimos la verdad. Toda mi vida viví del esfuerzo. Cuando no pude trabajar robé; robé a los ricos. Jamás le toqué algo a mi gente, a los pobres", agregó.

"Nunca me van a ver de rodillas frente a usted. Si quieren terminar con nuestra lucha tendrán que fusilarnos; si quieren terminar con esta voz rebelde, revolucionaria, van a tener que fusilarnos. Pueden torturarnos, extraditarnos, pero no me van a frenar"

"Nunca me callé, ni me van a callar. Plata y miedo nunca tuve. Crecí en el hambre, en la pobreza... Con el sudor de nuestra gente nos ganamos el pan", continuó Jones Huala, agregando que "los vagos son los poderosos; los ricos, son corruptos".

Seguidamente, recordó que mientras estuvo detenido en Esquel durante 2018, su gente atentó contra propiedades donde tenían mujeres secuestradas; propiedades con narcotráfico y además señaló que "mi gente atacó a Joe Lewis; al que ningún juez se anima a ir a cortarle el candado. Con nosotros son valientes, pero con los que tienen que serlo, son cobardes".

"Ustedes no son mis enemigos; ustedes, los jueces, policías y gendarmes son marionetas de los verdaderos dueños del poder. Nosotros somos un movimiento y vamos a seguir creciendo. Hay una decisión que hemos tomado y que no tiene vuelta atrás; es la liberación de la nación mapuche. Acá ustedes están en un terreno ajeno; esta es nuestra tierra"

Para finalizar, dejó en claro que "a mi no me van a domar; no voy a negociar. Yo no me vendo; prefiero mi dignidad" y reiteró que "soy un prisionero político; un combatiente y me han dejado un rol en la comunidad; voy a poner el pecho por ellos".