Una lista del Partido Justicialista se quedó afuera de las PASO con un escándalo interno en el armado de Unión por la Patria. La lista que llevaba como precandidatos a Martín Rodríguez como diputado nacional y a Javier Bertoldi como aspirante al Mercosur, se quedó fuera del juego por no contar con avales acreditados, además de haber anotado a tres afiliados fallecidos.

La jueza federal electoral de Neuquén, Carolina Pandolfi, rechazó la apelación de la lista, y los apoderados no apelaron a la Cámara Nacional Electoral. Es decir, ya no podrán participar de las PASO.

Así, la única lista oficializada del espacio peronista es la que lleva a Pablo Todero como precandidato a diputado nacional y a Carlos “Chino” Sánchez como parlamentario del Mercosur.

La caída de la lista de un espacio del peronismo que se fue con el gobernador electo, Rolando Figueroa, deja en una posición incómoda a ese sector, compuesto por el Movimiento Evita (Marcelo Zúñiga), el Frente Grande (Soledad Martínez), una facción justicialista de Bertoldi en Centenario, el concejal Rodríguez y líder del PJ en San Martín de los Andes y otras agrupaciones que responden a Lorena Barabini, entre otras.

La Junta electoral de Unión por la Patria había advertido errores graves no oficializó esa lista y el PJ rolista no tardó en describir esa acción, como una suerte de proscripción, como una metáfora de lo que le sucedió a Juan Domingo Perón y, más adelante, a Cristina Kirchner con las causas judiciales, aunque esta última podía ser candidato ya que la condena no está firme.

Más allá de la discusión política, se advirtió que la afiliada Marina Bergagna, integrante de la Junta Electoral de Unión por la Patria, desconoció su firma y no le dio el apoyo a la lista lo que podría terminar en una denuncia por falsificación de documento público. El apoderado de la lista en cuestión, Enrique Dalla Villa, había solicitado que se revea el error, pero la jueza Pandolfi lo desestimó.

“Esto errores no se cometen en una elección nacional, más con gente que supuestamente tiene experiencia. La falta de estrategia y cumplimiento con las normas dispuestas, ponen en duda si es que están moldeados para ser parte de un gobierno provincial o deberán seguir ensayando en la política estudiantil” dijo a LM Neuquén un peronista que conoce bien los armados electorales.

La lista en cuestión había recolectado avales, muchos de ellos no afiliados a los partidos de la coalición, pero además la Justicia electoral constató la presencia de tres personas fallecidas.

"No puedo dejar de advertir que al “error” aceptado por el apelante, de haber incorporado como aval el de una integrante de la junta electoral de la alianza que negó haber brindado, se le suman dos fallecidos advertidos entre esas 54 personas no afiliadas a Eva Caniuqueo y Carlos Esteban Betancur". Estas personas fallecieron hace un año.

El fallo sumó que entre los 735 avales de afiliados restantes, también se halló la presencia de Alfonso Oscar Lazzarano, otro afiliado fallecido.

"No considero válido el argumento según el cual, si la planilla de avales fue presentada por el apoderado de la lista interna, es porque el afiliado quiso avalar a esa misma lista interna. Es que el razonamiento omite considerar que no ha quedado establecido de ningún modo que no haya habido un intermediario entre quien recolectó lo avales y quien los presentó, lo que diluye la identificación del “primer poseedor” de los avales, al no haber cadena de entrega de dicha documentación que permita conocer, fehacientemente, que el aval fue dado personalmente a apoderado de la lista o a sus candidatos –lo que además no solamente es improbable, sino que el mismo recurrente reconoció que no fue así y que los listados provienen de distintas localidades y de distintos representantes partidarios­", sostuvo el fallo judicial. La "vieja política" esta vez, falló.