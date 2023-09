Por Emir Henriquez

VICO+TITA es un emprendimiento familiar de encuadernación y marroquinería artesanal que pretende difundir la cultura del pueblo mapuche a través de sus productos.

María José Gutiérrez es la dueña de VICO+TITA y, en diálogo con Red43, nos contó cómo nació el emprendimiento, porque se eligió la cultura y las características del pueblo mapuche cómo identidad del mismo, cuáles son los pasos para elaborar un cuaderno, y de qué manera define el mundo de la encuadernación.

"El emprendimiento fluyó desde que soy chica, siempre me gustaron las manualidades", comentó "Majo" y señaló que "ya de grande me gustaba mucho la parte de arquitectura, y me anoté en la Politécnica. Después me recibo de profesora de Artes Visuales y, si bien siempre tuve mis propias ilustraciones, pude conjugar todo esto de lo técnico con lo artístico".

"Un día tomé un curso en 2010, hice mi primer cuaderno y desde ahí me introduje en este mundo de la encuadernación", dijo la vecina de Esquel.

Primeros cuadernos de María José Gutiérrez.

En este sentido, la docente encaró su emprendimiento de cuadernos artesanales llamado "Vico". Asimismo, estaba buscando una identidad para el mismo con el objetivo de qué se diferencie de otros negocios y, finalmente, lo definió participando en la feria Puro Diseño. "Todo surge cuando nos enteramos de una convocatoria de Puro Diseño. Se convocó a artesanos y diseñadores. Decidimos hacer algo que sea diferente, con identidad local y regional y que no sea algo que puedas ver en cualquier lado", puntualizó y remarcó que la idea era "que sea exclusivo para que podamos contar historias de nuestra localidad".

De esta manera, María José y su hermana gemela, María Eugenia, quedaron seleccionadas en el evento y presentaron una línea de encuadernaciones con ilustraciones de animales de la Patagonia y con su nombre escrito en mapuzungun. Los productos tenían plasmados al guanaco, el zorro, el choique, el cóndor y el piche.

"Ese producto fue clave porque fue el primer camino para reencontrarme a nivel personal con mi propia identidad mapuche. En aquel momento, usábamos el concepto de inspiración mapuche y después, cuando logramos reencontrarnos con nuestra identidad, empezamos a hablar de diseño mapuche contemporáneo, ya apercibiéndonos de esa cultura mapuche, y el slogan de nuestra marca es diseño mapuche contemporáneo", expresó.

"Nuestro enfoque es un poco desde la resistencia, pensar y revitalizar todo lo que tenga que ver con la cultura mapuche".

Luego de definir la identidad de "Vico", se sumó su hermana gemela, María Eugenia, con su negocio de marroquinería denominado "Tita del Co" y, de esta forma, nació VICO+TITA en 2015.

Emprendimiento "Tita del Co" de María Eugenia Gutiérrez.

Los productos de VICO+TITA son 100% artesanales, útiles, de uso eficiente, y pertenecen al rubro marroquinería y encuadernación, como bolsos, cartucheras, billeteras, riñoneras, porta celulares, agendas, cuadernos, encuadernaciones de libros de artista, álbumes, anotadores, productos personalizados con nombres, logos, y cartonaje.

Respecto a la temática del emprendimiento, "Majo" detalló: "El tema que estructura toda la marca es el pueblo mapuche y su cosmovisión. Dentro del mundo mapuche, todo tiene un significado y un Epew, un relato que explica la existencia de las cosas". Al mismo tiempo, especificó que en cada una de las ilustraciones se refleja platería, telar, flores y fauna de la Patagonia y, además, en todas las encuadernaciones hay un escrito que vincula la imagen con el mundo mapuche".

"El objetivo es difundir y visibilizar la cultura mapuche", dijo la emprendedora y completó: "incluso hay relatos que tienen un enfoque muy machista. Hicimos revisiones sobre los relatos que tienen que ver con cómo se ve a la mujer en las sociedades. Tiene también una carga de trabajo relacionado con forma de vernos a nosotras como mujeres en el emprendimiento, en la cultura mapuche y con lo que es ser mujer en el universo". En relación a la temática, "Majo" recordó que "en el segundo año de la feria Puro Diseño quedamos seleccionadas con las ilustraciones de las mujeres. La fundamentación tenía que ver con la mujer en el mundo mapuche, y surgieron ilustraciones figurativas, abstractas y otras tienen experiencias, y relatos que nos ha contado mi abuelo o que hemos tenido en las ceremonias".

"Este emprendimiento hoy es una forma de resistencia, la identidad no la negocio porque es lo único que tenemos que nos diferencia de los demás".

Luego de ser consultada sobre el proceso de encuadernación, "Majo" resaltó que el trabajo "tiene que ser lo más exacto posible. La encuadernación surge a partir de la necesidad preservar la documentación, y hay que seguir una estructura técnica estricta para que cumpla esa función".

"Cada encuadernación tiene su forma de realización. Una vez que te inicias en este mundo es como que necesitas ir aprendiendo más y adquirir las técnicas para dar respuesta a todas las necesidades", sostuvo.

"La encuadernación es mi mundo. Es mi momento de encontrarme y ser yo misma".

"El cliente de nuestra marca pone en valor lo artesanal, cultural y se toma ese tiempo de sentarse con nosotros para explicarle de que trata la ilustración del producto", reconoció "Majo" Gutiérrez y agregó: "También simpatiza con la causa, y son clientes que se acercan porque tienen una forma de consumir que no tiene que ver con consumir lo masivo", es decir, "buscan la exclusividad, los objetos personalizados".

Para finalizar, la vecina de Esquel reveló que hoy en día "el emprendimiento está complicado, la economía está compleja y la gente prioriza otras cosas. Agradezco que cuando tienen que hacer un regalo me llamen y compren". De todos modos, adelantó que uno de sus proyectos a futuro "es poder vivir de esto en algún momento. Siempre todos los emprendimientos hay que darles un espacio, eso es lo que te hace seguir o abandonarlo. Yo lo sigue eligiendo siempre".

Aquellas personas que deseen adquirir los productos de VICO+TITA pueden conseguirlos en la regalaría "El Rastro" (Alvear y Sarmiento-Esquel), el local "La Kermesse" (Av. San Martín 795- Trevelin), Feria de Artesanos Fernando Garralda, o comunicándose con @vico.tita (Instagram), Vico+Tita (Facebook) o al 2945604133 ("Majo" Gutiérrez).

Imágenes de VICO + TITA (Facebook).