Daniel González, quien actualmente se desempeña como presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Esquel y zona noroeste, destacó la importancia de la reciente renovación en la comisión directiva de la organización, que no solo trajo nuevas autoridades sino también un cambio en el estatuto, permitiendo la incorporación de los hijos de los veteranos, quienes vivieron en carne propia las consecuencias de la guerra. Esta evolución representa un paso significativo para la organización, ya que aporta una perspectiva fresca y un nuevo enfoque a la causa de Malvinas.

“En la última reunión de comisión directiva comenzamos el tránsito de comisión de dirección, quienes estaban dieron todo lo que tenían para dar, y llegó la hora de renovar. Es un paso muy grande para nosotros porque contar con ese empuje, con ese nuevo ángulo de visión es muy importante”.

Malvinas, un tema a los que vivieron ese momento les cuesta mucho hablar y expresar, un tema que por mucho tiempo fue tabú y del que no se decía nada. Daniel al día de hoy, afirma tener huecos en la historia y hay cosas que no puede recordar. “Mi vida ahí cambió totalmente. Tuve dos años después de la guerra muy oscuros, con demasiada da rebeldía adentro y demasiada bronca dentro”, confiesa. Cuenta que comenzó a hablar de la guerra cuando llegó a Esquel y comenzó a tener en contacto con otros veteranos.

“La afectación de la guerra es larga e insidiosa, porque siempre está ahí adentro, siempre está. Todos los veteranos tienen, entiendo, dos cuestiones en esto: uno es lo que yo llamo el cuentito, que uno cuenta la historia sin sentimiento, como si uno no hubiese estado, estuviera contando una película, ‘pasó pero yo no tengo nada que ver con eso’. Pero debajo de eso, hay toda una parte que ningún veterano habla nunca, y de hecho, que tiene que ver con las cosas que pasaron en la guerra pero que el tipo no va a contar nunca. Eso está metido debajo de una capa de concreto”.

El veterano compartió su experiencia a bordo del General Belgrano el día del ataque que terminó con el hundimiento del crucero argentino. Recordó la noche del 2 de mayo cuando dos torpedos impactaron en la embarcación. González estaba durmiendo en su camarote cuando ocurrió el primer impacto en la sala de máquinas de popa, dejando al barco sin energía y sumido en el silencio. El segundo torpedo, más destructivo, golpeó cerca de la proa, sacudiendo violentamente el barco. Inmediatamente después del impacto, la tripulación se apresuró a entender la situación y evacuar.

González describió cómo en situaciones límite, las reacciones de las personas varían ampliamente. Algunos se congelan, otros buscan escapar desesperadamente, mientras que otros mantienen la calma y tratan de ayudar a los demás. La confusión reinaba a bordo del General Belgrano, pero el instinto de supervivencia los llevó a buscar formas de abandonar el barco.

“En la cubierta inferior había un grupo de marineros que corrían en círculo, no iban a ningún lado, no atinaban a nada, corrían alrededor de las escaleras, entonces los llevamos a empujones a cubierta. Una vez allí, nos fuimos a puestos de abandono, que son las balsas blancas que cuando están en el agua se convierten en naranjas”.

El veterano recordó la noche tempestuosa en el Atlántico Sur después del hundimiento. Las condiciones climáticas extremas, con olas de 10 a 12 metros de altura, vientos de 120 km por hora y temperaturas bajo cero, hicieron que la supervivencia en las balsas de salvamento fuera un desafío. A pesar del peligro, González y otros sobrevivientes lucharon por mantenerse a flote y rescatar a los compañeros en peligro. Se tiraron al agua y la adrenalina los hizo actuar por impulso, “tenía mi salvavidas inflable puesto, me tiré vestido y nade así, no inflé el salvavidas, no me dí cuenta, nadé hasta una balsa”, recuerda.

Finalmente, el Destructor Piedrabuena los rescató después de dos días a la deriva en el mar embravecido. La experiencia dejó una marca indeleble en la vida de González y en la de todos los veteranos de Malvinas.

También expresó su preocupación por la falta de apoyo y atención adecuada por parte del Estado hacia los veteranos de Malvinas. Lamentó la falta de un seguimiento serio de las secuelas de la guerra, incluido el estrés postraumático, y la falta de esfuerzos para evaluar y abordar las necesidades de los veteranos. Subrayó que este no es un problema de dinero, sino de atención y cuidado.

“No hay una estadística seria de cuántos se han suicidado, no hay un seguimiento del estado de esas personas. El Estado toma el tema de veteranos como con pinzas, lo toma a distancia -cumple con algunas cosas, con otras no- pero no hubo nunca un trabajo serio sobre el estado de los veteranos”.

En cuanto al futuro, destacó la importancia de educar a las generaciones más jóvenes sobre la historia y la relevancia continua de Malvinas para Argentina en una cuestión de soberanía. Señaló la importancia estratégica de las Islas Malvinas y su mar adyacente que es económicamente rico en recursos pesqueros y de energía, y subrayó la necesidad de que los argentinos estén informados y comprometidos en la causa de la soberanía.

“Son muy importantes porque la reclamación Argentina de la Antártida depende de dos factores: uno es geográfico y el otro es por presencia. Es muy importante entender que todo ese mar es una de las últimas reservas económicas que quedan en el mundo, porque todo el resto ha sido depredado”.

En un momento emocional de la entrevista, González compartió su deseo de que, si pudiera volver atrás en el tiempo, tomaría la misma decisión de embarcarse en el General Belgrano. Subrayó su orgullo por la bandera argentina y su amor por la patria.

La entrevista con Daniel González proporciona una visión poderosa de la experiencia de los veteranos de Malvinas y refuerza la importancia continua de mantener viva la memoria de ese conflicto en la sociedad argentina.