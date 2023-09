Por Lelia Castro

Nacido y criado entre los barrios Ceferino y Matadero en Esquel, con una familia de nueve hermanos, la infancia de Daniel fue muy feliz, llena de juegos, esfuerzo y camaradería. En su barrio, la maldad no tenía cabida, solo diversión pura. Jugar a la bolita, a la pelota y corretear con las carretillas de los capones jugando a los pistoleros, cosas que eran parte de la vida cotidiana.

Los veranos se pasaban en el arroyo, cazando bagres y llenando la casa de leña para el invierno. Las Navidades eran simples pero llenas de amor y trabajo en familia, cocinando al calor de la leña. “En las Navidades usábamos la virulana como nuestro fuego artificial, corríamos el riesgo, nos tenían zumbando los viejos ‘¡no vas a quemar nada por ahí!’, pero era una cuestión natural, era tan simple. Todo era simple y feliz, unos viejos laburadores”, recuerda.

“ Después de salir del colegio, como acá no había gas, íbamos al barrio Mataderos que había una arboleda gigante a jugar en el arroyo un poco, después de eso nos veníamos con un poco de leña, para calefaccionar la casa o guardarla para el invierno, mirá qué linda infancia que tuvimos. Mi vieja cuidando a todos mis hermanos más chicos, haciéndonos el pan, porque había que amasar y cocinarle a nueve muchachos; preparar la comida a leña, esos sabores que no se olvidan nunca, quedan en la memoria”.

Sus primeros pasos en la música iniciaron en su niñez, mientras sus hermanos se inclinaban hacia el fútbol, ​​Daniel descubrió su pasión por la música, junto a amigos como Miguel Curaqueo y Dani Jerez, se aventuraron en el mundo de la guitarra y la música y se olvidaban de todos los otros juegos.

Desde pequeños, tocaban en la calle junto a sus amigos, algo que no era común ver en Esquel. Su primera presentación fue a los 11 años en la Escuela N°13, con el grupo llamado Los Amigos, Javier Nahuelpan, Luis Castillo, el Negro San Martín y Daniel, hacían música folklórica.

Ya su maestra de segundo grado, Soyi Morales, en ese momento reconoció su talento y le dio las palabras de aliento que necesitaba, recordándole que cuando iba a segundo grado, hacía las cuentas cantando bajito, siempre sentado atrás del todo. Desde entonces, la música se convirtió en su camino, “eso me trae memoria y me trae nostalgia, porque esos fueron mis comienzos”, afirma. Cuenta que aprendió a cantar a través de las canciones que escuchaba en la radio.

“Una vez le pregunto a mi seño Soyi, ‘¿señorita, yo alguna vez podré cantar como esa gente de la radio?’, me miró, se paró en frente mío -era chiquita, pero tenía una energía tremenda, que debe tener hasta hoy- y me dijo ‘Dani, los sueños están para cumplirse’, y me quedó eso grabado en la memoria”.