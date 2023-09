El Tribunal de Cuentas dispuso un aumento salarial del veinte por ciento. La mejora es para todo el personal del órgano de control tiene vigencia retroactiva al mes de agosto. También el aumento lo recibirán el gobernador, los legisladores, la planta política y el Escalafon EPU de Gobierno. El aumento de Melella es de aproximadamente casi 300 mil pesos mensuales, fijándose el sueldo con el aumento en más de un millón setecientos mil pesos de media mensual. Es de hacer notar que el Tribunal solo toma este tipo de determinaciones con un “guiño” del Poder Ejecutivo.

Esta mejora salarial se suma a la del 15% que fuera dispuesta el pasado 1 de mayo. En función de lo que establece el artículo 36 de la ley de presupuesto provincial 2021, esta mejora del 20% en los sueldos del Tribunal de Cuentas impacta en igual proporción en los de los agentes del Escalafón Profesional Universitario de la Administración, y por ende en la remuneración del Gobernador, Vicegobernador, Legisladores, Autoridades de Cámara y miembros del gabinete provincial.

La referida norma determina que la remuneración del titular Gobernador es equivalente a 6 veces la remuneración básica que perciban los agentes Categoría E del Escalafón Profesional Universitario (EPU), y que la de estos es equivalente al básico de escala de la Categoría A3 del cuerpo de auditores del órgano del Tribunal de Cuentas, que en la actualidad asciende a 290.000 pesos aproximadamente. Dejando en más de un millón setecientos mil pesos mensuales el sueldo.

Pero los montos que no cobran por Decreto tanto el gobernador como la vice, serán liquidados en su totalidad al final de esta gestión ya que ningún decreto esta sobre una Ley que es la que fijó los salarios para que el Decreto de Melella no sea solo una Caja de Ahorro donde al final del mandato cobrará todos los retroactivos se deberáa modificar la Ley, no asi un Decreto.

Fuente: Crónicas Fueguinas