Jimena Basilio lleva adelante Ankatu desde el año 2021. El emprendimiento de chocolatería artesanal hecho en Esquel con mucho amor invita a disfrutar la magia de lo dulce.

Sobre los comienzos del emprendimiento, Jimena expresó que surgió luego de la pandemia por COVID-19 cuando se había quedado sin trabajo.

"Empecé a buscarle una solución al problema, tengo la capacidad y conocimiento en gastronomía", sostuvo, y comentó que ese fue el momento en el que surgió la idea de volcarse a la producción de chocolates.

"Ankatú", que significa señor de los cielos en mapuzungún, fue tomando forma hasta que se concretó, y hoy sus productos se pueden encontrar a la venta en Esquel.

"Estudié en Comodoro Rivadavia, me capacité e hice un curso intensivo en cholocatería. Estamos hace tres años, arrancamos trabajando en la casa y luego surgió la posibilidd de elaborar en la sede vecinal del Barrio Matadero", contó.

Variedad de productos

Dentro de los productos que ofrece Ankatu nos encontramos con los clásicos alfajores rellenos de dulce de leche o de dulces frutales de la región, tabletas sembradas de chocolate negro y blanco, bocaditos y chupetines con diversas formas para los más chicos.

Todo es realizado por Jimena, incluso los dulces caseros que van de relleno en los alfajores. Esta parte de la elaboración es muy importante para ella porque a través de los dulces caseros puede dar a conocer las frutas autóctonas de la región.

Los dulces de frambuesa, sauco, mosqueta o calafate son producidos por ella el mismo día que realiza los chocolates. También suele comprarlos en la Comarca Andina, como forma de colaborar con otros productores y preservar la impronta local del producto.

"El alfajor furor es el de sauco, después tengo de frambuesa y el de mosqueta. Ahora en verano trataré de conseguir calafate, en su momento fue muy bien recibido ese alfajor", expresó.

Los alfajores se pueden comprar por unidad o también está la opción de una caja de presentación con siete alfajores de distintos sabores.

El chocolate, la pasión de Jimena

Jimena estudió gastronomía y tiene experiencia en distintos rubros y sectores de la hotelería y cocina. Sin embargo, optó por dedicarse a la chocolatería artesanal porque es lo que le gusta y le apasiona.

"Estuve trabajando en gastronomía, en hoteles importantes en Rada Tilly , pero no me atrapó tanto como el chocolate. Me gusta, pero no para ejercerlo", destacó.

"Para mí es primordial desconectarme para conectar. Los chocolates me conectan al amor y a la creatividad. me atrapó, por decirlo de alguna manera. Me gusta mucho , disfruto poder hacerlo y cada vez que logro la elaboración quedo satisfecha. No hay mejor satisfacción que trabajar en lo que uno quiere", expresó contenta.

Descubrió su gusto e interés por los chocolates trabajando en una fábrica en Comodoro Rivadavia.

"Recorrí varios sectores de la fábrica y un día me dijeron que necesitaban que vaya a la parte de chocolatería. Fui, empecé a elaborar y me re gustó. Tenés que tener mucha concentración, creatividad, y realizar cosas fuera del lugar", sostuvo.

Señaló que comenzó a realizar filigramas para ocasiones especiales como cumpleaños y aniversarios. En la actualidad solo realiza este producto a pedido y para una ocasión especial.

La importancia de la producción local

"Es muy importante dar a conocer en principio los emprendimientos locales y las capacitaciones, ya sean mías o de otros compañeros emprendedores. Es una fuente de trabajo, es un sustento diario para cada una de las familias", sostuvo consultada por la importancia de fomentar la producción local.

Asimismo, señaló que lo artesanal "es de gran valor" porque requiere de mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, responsbilidad y dinero.

"Buscás la mejor materia prima. Desde que comencé trato de sostener los mismos productos. Hoy en día, como estamos económicamente, valorar un producto artesanal que tiene la mejor materia prima y es hecho en casa es invaluable", sostuvo.

Puntos de venta

Gracias a la habilitación del municipio, Ankatu tiene su punto de venta fijo en el boulevard de la Av. Alvear, frente al Banco Chubut y Radio Nacional. Allí podrás encontrar a Jimena ofreciendo todos sus productos de lunes a viernes por la mañana, las tres primeras semanas de cada mes.

La última semana la destina exclusivamente a la elaboración para mantener siempre un stock de productos frescos.

También se pueden encontrar los chocolates en Cafetería La Zeta, ubicada en la Terminal de Ómnibus de Esquel, El faro - Café de Especialidad, en San Martin 1080; Polirubro San Jorge en Almafuerte 1024 y la Feria Manos de mi Pueblo en el local de la Plaza San Martín.

Para finalizar, Jimena brindó un mensaje a sus colegas emprendedores en este contexto económico complicado que atraviesa el país.

"Decirle a los compañeros emprendedores que se acompañen, se agrupen, es la manera de poder enfrentar esta situación económica", expresó.

Se puede ubicar a Jimena y su emprendimiento de chocolatería artesanal en las redes sociales. En Instagram como Ankatu Esquel, en Facebook como Ankatu o al celular 297-5414788