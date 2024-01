Días atrás el Intendente de Rio Gallegos se refirio a los ingresos de su municipio, alegando que el Gobierno provincial tiene los fondos para poder dar respaldo a las comunas de la provincia. "Tenemos un Gobierno provincial que va a tener el doble de ingresos. Porque de un dólar a 380 pasamos a uno de 800 y eso es una suba de las regalías. Automáticamente, aumentan más del doble. Entonces, hay plata en la provincia de Santa Cruz. Nosotros queremos que la plata sea distribuida de otra forma", expresó ante la audiencia en el Foro Multisectorial que se realizó en el Teatro Municipal, aclarando que sus declaraciones no eran "en contra de otro" sino que era un debate que debía darse finalmente porque "los municipios de Santa Cruz deberían recibir más".

En declaraciones a Infomedia 24, al momento de consultar el cronista al Gobernador Claudio Vidal sobre las declaraciones de Pablo Grasso, éste lanzó durísimas apreciaciones sobre su persona:

"Yo a un ladrón no le voy a dar plata, le doy lo que le corresponde por coparticipación y de ahí en más que se administre bien", expresó Vidal sin ahorrar calificativos contra el Intendente de la capital provincial.

El mandatario provincial ya había adelantado tiempo atrás que se encontraba auditando diferentes organismos, entre ellos el IDUV y apuntó contra Grasso. En esta oportunidad insistió sobre el tema:

"La próxima semana parte del resultado de las auditorías va a ser de público conocimiento. Obras multimillonarias que se pagaron desde el IDUV, primero con fondos nacionales que llegaron al IDUV, y desde el IDUV fondos que transfirieron al municipio de Río Gallegos, en donde se cancelaba la totalidad de la obra y esas obras están entre un 15, 18 y 25%. Eso se llama corrupción".

Continuó señalando que "estos son los hechos que nosotros vamos a denunciar ante la Justicia. Estamos analizando si corresponde ser denunciado ante la Justicia Provincial, donde hay muchas alianzas de la política anterior, o la Justicia Federal" y en tal sentido enfatizó, "si tengo que recurrir a pedir ayuda al gobierno nacional para que en esta provincia se termine con la idea de seguir robando, lo voy a hacer. Que no le quede ninguna duda a ningún vecino que me está escuchando, que me está viendo en este momento. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer y si la Justicia de esta provincia no funciona, voy a pedir ayuda al Gobierno Nacional. Son fondos nacionales los que llegaban a esta provincia. Después vemos."

Fuente: Nuevo Día