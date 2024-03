El presidente de Banco del Chubut, Lic. Paulino Caballero junto a la Dra. Camila Banfi Saavedra, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut, rubricaron la firma de un Convenio Marco de Colaboración entre ambos organismos con el fin de concretar diferentes acciones destinadas a la toma de conciencia respecto de problemáticas de violencia de género y vulneración de derechos humanos hacia las mujeres.



Durante la firma estuvieron presentes también, la Dra. Silvia Alejandra Bustos, vicepresidenta segunda y la Dra. Mariana Gabriela Ripa, Directora de la Oficina de la Mujer y Violencia de Género, ambas del STJ; y por parte de la entidad financiera, el Gerente General, Lic. Gustavo González, el Gerente de Recursos Humanos Carlos Gelvez, y Diego Ferreyra y Sofia Outeda de la Gerencia de Asesoría Letrada.





Dicho convenio propone establecer vínculos de cooperación académica, técnica y de investigación entre las partes para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, generen de manera conjunta actividades, proyectos, capacitaciones, intercambio de información, realización de estudios y trabajos de interés común en materia de género.





El Superior Tribunal de la Provincia de Chubut ha sido precursor en la puesta en marcha de una Oficina de la Mujer y Violencia de Género (OM-OVG), en la implementación del Programa permanente de capacitación obligatoria para todas las personas que integran el Poder Judicial en la temática género y violencia contra las mujeres (POG) y en el desarrollo de herramientas tales como la Guía de Recursos y Servicios vinculados a situaciones de violencia por razón de género contra la mujer.





En este sentido, el Banco de Chubut implementará acciones tendientes a la concientización y sensibilización tanto en el ámbito interno de la Institución, como en sus relaciones interinstitucionales y con clientes.





Como parte de la primera etapa, se realizará durante el mes de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la “Campaña de Divulgación y Sensibilización" bajo el lema “Para ejercer los derechos primero hay que conocerlos. No se puede cambiar lo que no se identifica, ni reclamar lo que no se conoce”, que incluye videos y piezas gráficas que se distribuirán entre los empleados del organismo.





Luego, se prevé la realización de una encuesta que permita detectar prácticas, creencias y preconceptos de la vida diaria que perpetúan la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.





Los mensajes buscan concientizar y profundizar la comprensión del fenómeno de la violencia y la discriminación contra la mujer y las diversidades, exponiéndolas como inaceptables y perjudiciales para la sociedad en su conjunto.