El intendente de Caleta Olivia Pablo Carrizo encabezó este jueves la puesta en funciones del gerente y subgerentes de Servicios Públicos, en lo que fue su retorno a la agenda pública habitual luego de la balacera de la que fue víctima en la puerta de su casa el martes por la noche. Al término del acto habló con la prensa, momento que usó para “agradecer a todos los vecinos, compañeros, amigos y funcionarios que se solidarizaron conmigo con un mensaje y un llamado”. Dijo además que “seis balas no me van a detener, no tengo miedo, seguiré trabajando”. Sobre el caso hay un joven detenido que se negó a declarar.

Pero también “repudio estos hechos porque no es la forma”, señaló y criticó el accionar de algunos medios “que no respetaron lo que con mi familia estamos pasando. Si bien soy una figura pública mi lugar de trabajo es acá, lo mismo que sentí esa noche de los disparos, lo sentí al otro día de la mañana, cuando los medios estuvieron en mi casa”. Y agregó: “Entiendo que necesitan información, pero también pido un poco de respeto”. Sobre la causa actual, Carrizo afirmó que “está todo en manos de la Justicia y agradeció que se ocuparan rápidamente del tema” y aclaró que “no dar declaraciones es en parte para no entorpecer la investigación y obviamente que estoy minuto a minuto en contacto con el ministro de Seguridad”.Negó que hubiera recibido amenazas antes de esta balacera. “Los que están atrás de todo esto, que es un hecho de total cobardía, porque si hay algo en contra de mi persona, yo estoy acá todos los días, camino la calle, la camioneta está estacionada 12 o 15 horas afuera (de la Municipalidad) podrían haberlo hecho tranquilamente acá, no en mi domicilio”, indicó.“Pero ya está, está en manos de la Justicia, nosotros estamos tranquilos, conteniendo a mi familia, mi seres queridos, mis compañeros de trabajo que, obviamente están todos preocupados por la situación y ojalá que no le pase a nadie, porque no es bueno”, señaló. Y en ese contexto ratificó: "Estoy acá para cumplir una misión. Y no tengo miego".