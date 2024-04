Arrúa enfatizó la importancia de abordar este tema con seriedad y profundidad, destacando la necesidad de un diálogo constructivo entre todos los actores involucrados.

"Consideramos que no era para sacarlo sobre tablas, si no suena simplemente una cuestión política y creo que va un poquito más allá por eso no aceptamos el tratamiento sobre tablas y sí le dimos la urgencia porque estamos de acuerdo con que estamos en una emergencia educativa y queremos tratarlo con seriedad", afirmó Arrúa.

La concejal explicó que la decisión de no aceptar el tratamiento sobre tablas se basa en la necesidad de analizar el tema detenidamente y discutirlo con todos los sectores involucrados.

Arrúa también hizo referencia al uso de la banca del vecino: "La idea es que la presentación sea por la banca del vecino para que podamos escuchar lo que ellos tienen para decir y después se pueda tratar en la comisión que corresponde y darle la tratativa que corresponde", explicó.

La concejal subrayó la importancia del diálogo democrático y el intercambio de opiniones en el Concejo Deliberante. "Cada vez que habla la minoría escuchamos calladitos, cada vez que habla la oposición por supuesto no están de acuerdo, pero bueno, de esto se trata la democracia, de que podamos intercambiar opiniones", concluyó Arrúa.

O.P